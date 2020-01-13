荔枝終於開花了　荔枝椿象卻蠢蠢欲動…農友注意防範

▲荔枝花芽終於冒出，荔枝椿象卻蠢蠢欲動，高雄區農改場籲請農友防範 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

荔枝終於開花了！但荔枝椿象卻蠢蠢欲動，農委會高雄區農業改良場籲請農友集中於盛花期前一起進行區域共同防治，以提升防治成效並避免蜜蜂受害。

▲荔枝花芽冒出。

受暖冬影響，荔枝農好不容易盼到荔枝開花，但荔枝椿象是以荔枝、龍眼或欒樹等植物為寄主的害蟲，在經歷冬季休眠期並開始活動後，藉由吸食植物花穗汁液獲取養分，並交尾產卵繁衍後代。即將進入荔枝抽花期，為降低椿象密度、防範荔枝花芽受害，目前正是化學防治的最佳時期。。

高雄場戴順發場長表示，荔枝椿象一年只發生1世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲等3個時期。一般以性未成熟的成蟲越冬。氣候溫暖時，越冬成蟲開始活動於荔枝、龍眼枝梢或花穗上吸食危害，待性成熟後開始交尾產卵。成蟲受干擾時有假死行為，同時分泌臭液，並掉落於地，但很快又往樹上爬。

族群密度高時，常造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落，嚴重影響荔枝產量與品質。由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故荔枝盛花期前為防治的關鍵時機。

由於高屏地區的荔枝已陸續有花芽冒出，考量蜜蜂可幫助授粉與結果，因而不適宜於開花期噴藥，農改場籲請轄區農友於13日起進行區域化學共同防治，並加強葉背與枝條縫隙的施藥防範，降低災害發生。

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