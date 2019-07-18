婦女食用荔枝噎著　救護人員哈姆立克施救挽回一命

▲患者兒子為表達挽救母親生命的之恩情，特前往第六大隊永華消防分隊特贈感謝錦旗，表示感謝之意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名婦女吃荔枝時，不慎被噎著，台南市消防局永華分隊救護人員，以哈姆立克施救，挽回婦女性命，婦女的兒子為表達挽救母親生命之恩，特前往永華消防分隊特贈感謝錦旗，表示感謝之意。

台南市消防局永華分隊，2019年6月30日下午4時30分許，接獲119指揮中心派遣因食用荔枝造成重度異物哽塞之救護案件，救護車到達廠房鐵門外時，家屬迅速指引救護人員前往2樓患者所在位置，並同時告知「阿嬤吃荔枝噎到，一顆已經自己吐出來，但還有一顆卡住吐不出來。」。

患者表情痛苦、呼吸困難、嘴唇發紺且全身軟弱，確認為重度異物哽塞後，隊員柯盛堃及陳譽文立即實施哈姆立克法，經過多次哈姆立克及清除口中可見異物流程後，柯、陳員重新評估生命徵象及維持呼吸道暢通，雖此時仍有呼吸及脈搏，葛氏昏迷指數仍處於3分，救護人員一邊進行氧氣治療一邊盡速送往郭綜合醫院，而患者於運送過程中漸漸回復意識，且到院後已能主動睜開眼睛並回答問題。

患者兒子為表達挽救母親生命的感激之情，特前往第六大隊永華消防分隊特贈感謝錦旗，表示十分感謝消防局，在民眾最需要的時候，派遣訓練有素的救護人員，且在第一時間冷靜、準確的處置，將他母親從鬼門關救回來。

消防局呼籲，當遇到異物哽塞的狀況時，先鼓勵病患咳出異物，並立即撥打119，如有學習過哈姆立克法或CPR，也能於第一時間施作，為家人爭取寶貴的急救黃金時間。