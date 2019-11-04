新興害蟲「荔枝椿象」　靠「捕蟲神器」全民一起抓

▲林內鄉長張維崢親自示範使用苗栗區農業改良場改造的蟲網製成「捕蟲神器」操作方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「荔枝椿象」是國內荔枝與龍眼的新興害蟲，危害會造成荔枝與龍眼無法開花結果產量降低，根據根據農委會統計，荔枝與龍眼全國栽種合計約2萬公頃，荔枝椿象去年危害狀況比往年嚴重，雲林縣林內鄉公所4日使用苗栗區農業改良場改造的蟲網製成「捕蟲神器」，發放邀請全民一起抓蟲防治。

108年荔枝或龍眼產量大幅銳減，甚至有錢也吃不到，荔枝椿象除了危害龍眼、荔枝作物還包含台灣欒樹等無患子科植物，荔枝椿象噴出的臭液與卵液甚至還會讓人的皮膚產生灼燒感，嚴重的話還會引發皮膚潰爛等症狀，是農民的心腹大患。

▲「荔枝椿象」噴出的臭液與卵液還會讓皮膚產生灼燒感，嚴重的話還會引發皮膚潰爛等症狀。（圖／林內鄉公所提供）

林內鄉公所4日早上於公所前廣場舉行環境保護暨蟲害防制宣導活動，在活動中邀請苗栗區農業改良場吳怡慧博士到現場教導農友與民眾防治荔枝椿象，同時使用苗栗區農業改良場改造的蟲網製成「捕蟲神器」，活動後並於現場發送供全民一起來抓蟲，減輕農作物之危害。

林內鄉長張維崢指出，利用荔枝椿象成蟲每年3-6月交尾時於枝條聚集習性，將成蟲敲入塑膠袋中降低蟲害。張維崢鄉長說「捕蟲神器」只要將一般補蟲網的網子換成塑膠袋，裡面噴灑一點醋酸，以另一隻竹竿敲擊荔枝椿象聚集處，捕蟲網在下面接住掉落的荔枝椿象，就能快速有簡單的捕捉到荔枝椿象。

▲林內鄉公所舉行環境保護暨蟲害防制宣導活動，邀請全民一起抓蟲防治荔枝椿象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植物防疫所一併於活動中來宣導農友防治秋行軍蟲，並對於來勢洶洶的秋行軍蟲持續針對轄內高風險寄主作物產區執行巡查工作，也呼籲農民如發現蟲體可先行通報鄉公所，如經確診將免費提供藥劑進行噴灑。

▲活動後現場發送「捕蟲神器」供全民一起來抓蟲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

►陸「惠台26條」吸引台灣農民 陳吉仲籲：若政治操作要小心

► 國產蜂蜜產量、銷量差！專家揭「5大困境」：摻假蜜多



「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

