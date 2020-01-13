　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高中生NASA實習　3天就發現比地球大6.9倍「新行星」超狂！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

高中生到NASA實習　3天就發現比地球大6.9倍「新行星」超狂！（圖／翻攝自YouTube／NASA Goddard）

▲高中生實習發現新行星。（圖／翻攝自YouTube／NASA Goddard

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名17歲高中生獲得到美國太空總署(NASA)實習3個月的機會，結果才上班3天就發現一顆全新行星，不但將其命名為「TOI 1338 b」行星，現在還與其他科學家共同發表論文報告。

美國太空總署近來在網站上發布消息，在紐約斯卡斯代爾高中(Scarsdale High School)就讀的17歲男子庫基爾(Wolf Cukier)，去年7月在馬里蘭州綠帶城(Greenbelt)的NASA戈達德太空飛行中心(NASA’s Goddard Space Flight Center)實習時，參與TESS行星獵人計畫的他，在觀察凌日系外行星巡天衛星(TESS)所拍下的恆星亮度變化時，才工作3天就發現一顆新的行星。

庫基爾表示，「我一直在觀察志工們標記為日食雙星的所有數據時，發現系統中有2顆恆星彼此繞圈，後來我看到了一個名為TOI 1338 b系統所發出的訊號，原本我認為是星蝕，後來發現是一顆行星。」

NASA表示，新行星TOI 1338 b比地球大6.9倍，體積介於海王星與土星之間，位在距離地球約1300光年的繪架座(Pictor)，也是透過TESS行星獵人計畫所發現到的第一個環聯星運轉行星(Circumbinary planet)，意即它是一類處於聯星系統之中，並環繞2顆恆星而非其中一顆運轉的行星，2顆行星每15天繞著軌道運轉一次，其中一顆行星還比太陽大10%。

庫基爾近來接受採訪表示，「我沒想到自己能發現任何東西，而且發現的東西還非常酷，除了見證科學過程，還有這麼多優秀的科學家以及技術來驗證行星的真實性，真的是太棒了。」


 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
雪乳泰妹「一夜仰頭狂喝520杯酒」　結帳收5位數薪水
國道警猝死！支援選舉後一睡不起　原訂15日調職回鄉顧老母
吳斯懷拒辭不分區　羅智強怒批：整個國民黨被你綁架！
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開車載有錢朋友一程！　意外發現「儀表板縫隙」被塞滿上萬元鈔票

機票出包讓他逃死亡班機　同行妻子先飛...意外成2人最後一面

幸運媽一年連生「2對雙胞胎」　超狂機率她驚呼：好像中樂透！　

女兒突然亂入變最萌雙主播　媽尷尬推開她超無辜：可是你有新訊息

7歲女童長拳頭大畸形瘤　切開驚見「有頭和手腳」胎中胎

7歲愛上自己表妹！　他達成心願結婚...害怕「亂倫生子」關5年

男人和女人組成的家庭才正常　以色列教育部長公開歧視同性戀

安大略省發出「核災警報」！　60分鐘後澄清：誤發內部培訓使用文稿

馬尼拉機場恢復部分起降！客機被火山灰覆蓋清洗中 　航廈人潮塞爆

無核化僵局拖到2020…白宮急了想重啟談判　北韓冷處理

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

男人和女人組成的家庭才正常　以色列教育部長公開歧視同性戀

安大略省發出「核災警報」！　60分鐘後澄清：誤發內部培訓使用文稿

馬尼拉機場恢復部分起降！客機被火山灰覆蓋清洗中 　航廈人潮塞爆

無核化僵局拖到2020…白宮急了想重啟談判　北韓冷處理

澳洲大火中生還…無尾熊因「好心人餵水喝」肺炎喪命　動保團體急教正確姿勢

雪乳泰妹「一夜仰頭狂喝520杯酒」　結帳收5位數薪水…網驚：有命喝沒命花！

高中生NASA實習　3天就發現比地球大6.9倍「新行星」超狂！

菲律賓火山開始「噴熔岩」！數小時內恐大爆發　當局撤8千人

梅根「快崩潰」！ 爆不適應王室「很痛苦」　哈利急宣布引退救妻

糗！哈利炫「你知道梅根曾當配音嗎」幫求工作　迪士尼負責人尬回：我不知道！

樓上住戶晚上太吵！他氣炸陽台大聲「飆髒話」洩憤…下秒一把菜刀劈下

男人和女人組成的家庭才正常　以色列教育部長公開歧視同性戀

雷納德生涯破9千分同梯第7人　快艇仍輸金塊掉西區第5

克拉克森交易到爵士後　已9連勝未敗衝到西區第3

風水開運神器！「污穢去、貴人來」　新年家事、床事、運勢事事順心

粉絲剛畢業離鄉打拼「房租繳不出」　24歲女偶像翻牌送紅包…她見金額嚇傻

安大略省發出「核災警報」！　60分鐘後澄清：誤發內部培訓使用文稿

具荷拉生前最後MV露出燦笑！「你現在正在看著我吧」親自作詞謝粉

瘸腳男包紗布報警遭槍擊　調監視器戳破謊言…社維法送辦

iPhone三款聰穎電池護殼充電出問題　蘋果宣布免費更換

國際熱門新聞

菲律賓火山爆發　蒸氣衝1公里高

雪乳泰妹「一夜仰頭狂喝520杯酒」　結帳收5位數薪水

哈利註冊王室商標　網曝引退關鍵

客：身上綁炸彈　亞航緊急迫降

梅根 爆不適應王室「快崩潰」！

英王室危機會議　王儲威脅斷哈利金援

NHK、CNN、BBC「中國頻道播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

影片曝！馬尼拉「小鋼炮火山」瀕噴發

因為王室照片　哈利梅根決意離開

起床驚見窗外「無臉男」詭笑！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

8枚「前蘇聯製火箭炮」炸美軍基地釀4傷

伊朗爆示威衝突！　川普警告：勿殺害人民

少年登山遇暴雪困30小時成功獲救

更多熱門

相關新聞

川普「雙語」強調不在乎伊朗談判

川普「雙語」強調不在乎伊朗談判

美國總統川普（Donald Trump）12日表示，他不在乎伊朗是否同意與美方談判，他還在推特以波斯語與英語發文，「雙聲道」強調真的不在意，但伊朗政權要注意不得使用核武器，也不能殺害街上的示威者。

美國防部長：沒4大使館將被襲擊的證據

美國防部長：沒4大使館將被襲擊的證據

學校「傻匯7千萬」才發現被騙！

學校「傻匯7千萬」才發現被騙！

科州公寓派對槍擊　至少5重傷

科州公寓派對槍擊　至少5重傷

冬季風暴強襲12死　上千航班取消

冬季風暴強襲12死　上千航班取消

關鍵字：

新行星NASA實習高中生TOI 1338 b紐約北美要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

環時總編談武統台灣：必須面對現實

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

60國、組織恭賀蔡英文！耿爽：一中原則

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面