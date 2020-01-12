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冬季風暴強襲美國至少12死！　數十萬戶停電上千航班取消

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

來勢洶洶的冬季風暴強襲美國，讓許多地區10日入夜至11日上午出現颶風級的強風、降下高爾夫球大小的冰雹，風暴一路自德州穿越美國東南部至緬因州，造成至少12人喪命，上千航班被取消，數十萬戶無電可用。根據預測，紐約州北部、伊利諾伊州部分地區12日都將出現15公分至30公分的積雪，料東北部、南部多地公路自11晚間起都將被約1公分的冰覆蓋，開車上路的危險性增。

綜合路透、美聯、紐約時報報導，美國受到風暴影響，許多地區發生多起事故，包括大樹壓垮住屋、汽車衝入溪流、另輛轎車在結冰道路上打滑失控、龍捲風損壞建物等，奪走多人性命。另據flightaware.com網站數據，芝加哥市奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport）的1000多個航班取消，數百航班出現延誤。此外，德州一名員警與消防員外出執勤處理交通事故時，被另外一輛汽車撞死，現場另一人則是身受重傷。

美國國家氣象局南部總部緊急應變專家思貝柏克（Kurt Van Speybroeck）表示，此次的冬季風暴是近年來最強的風暴之一。截至美國時間11日下午，風暴正從阿拉巴馬州及田納西州上空向東走，以每小時40英里的速度往喬治亞州移動，料於當地12日侵襲卡羅萊納州，最快會在12日下午之前離開。

此次冬季風暴帶來嚴重災情，從德州至俄亥俄州多達數十萬戶無電可用，奧克拉荷馬州及阿肯色州部分高速公路因洪災而關閉。

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