「傻匯近7千萬」驚覺被騙！德州學校淪釣魚email肥羊　隔一個月才發現

▲該學區的學生超過8000人,從小學至高中都有。圖為蔓諾高中。(圖/翻攝自臉書/Manor Senior High School)

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州蔓諾學區(Manor Independent School District)2019年11月上旬遭到釣魚電子郵件詐騙,直到12月才發現,損失金額達230萬美元(約新台幣6964萬元)。對此,當局現已展開調查,警方10日在記者會上表示,相關人員已掌握到可靠線索。

據美國廣播公司(ABC)報導,該學區的學生超過8000人,從小學至高中都有,但卻在被騙走230萬美元後,才發現事情不對勁。警探羅培茲(Anne Lopez)表示,230萬美元共分成3筆交易進行,但學區並沒有發現銀行資訊已被更改,直到3筆交易都完成後,才發現他們是把錢匯入假帳號。

目前警方與聯邦調查局(FBI)已聯手展開調查。

