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ET民調／封關已見「討厭韓國瑜59.5％」　選票證明國民黨大輸265萬

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

2020大選落幕，總統蔡英文大勝對手韓國瑜265萬票，根據《ETtoday新聞雲》選前的民調預測，韓國瑜在「最討厭政治人物」排行榜中，當時就以59.5%的比例排名第一，對照蔡英文此次在總統大選的得票率57.1％，韓國瑜敗象其實早已可見。

在2018年縣市首長選舉，國民黨高雄市長候選人韓國瑜超出外界預期，在高雄大勝民進黨候選人陳其邁15萬票，除了靠韓獨特的人格特質外，主因在於過去的執政未彰讓高雄民心思變。換言之，2018年韓國瑜的當選，可歸功於「討厭民進黨」跟「討厭蔡英文」的大力加持。

2019年，韓國瑜雖然贏得國民黨總統初選獲得參選資格，但聲勢卻急轉直下，特別是一些失誤的言行，例如，「鳳走雞來」引發爭議，後有「日本人遲到事件」，以及高雄市議會質詢表現不佳等，使得民眾對韓國瑜的好感度開始下降。

根據《ETtoday新聞雲》在大選前的調查結果顯示，在討厭的政治人物方面，韓國瑜排名第一，有59.5%的人表態討厭他。

但在民進黨方面，數據顯示，剛經歷執政問題與民進黨總統初選等紛爭的蔡英文，也有不少人表態不喜歡蔡英文，在最討厭的政治人物排行榜中，蔡英文名列第二，比例為44.1%，跟討厭韓國瑜的比例相較，蔡英文少了15.4%

當時，《ETtoday新聞雲》民調中心就相關數據進行分析後就已經預言2020年大選可以說是「討厭韓國瑜」對決「討厭蔡英文」的一場大戰，哪位候選人比較不討人厭，就有可能在大選中勝出。

對比《ETtoday新聞雲》民調與2020總統大選得票率，有59.5％的民眾在民調中表態討厭韓國瑜（蔡英文總統得票率57.1％）；44.1％的民眾在民調中討厭蔡英文（韓國瑜得票率38.6％），亦可以佐證出蔡英文為何最後會贏過對手18.5%。

▲▼ET民調最討厭政治人物。（圖／ETtoday民調中心）

▲ET民調最討厭政治人物。（圖／ETtoday民調中心）

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