高嘉瑜選後重大宣示「開演唱會回饋選民」　網友震驚：拜託…先不要

記者葉國吏／綜合報導

台北市立委第4選區（內湖、南港）「雙姝對決」備受矚目，11日開票到最後，「港湖女神」民進黨籍高嘉瑜以12萬5138票領先國民黨現任立委李彥秀，自行宣布當選，同時也宣布實踐諾言，將召開演唱會回饋選民。此話一出震驚選民，留言說「突然後悔投給她」。

「港湖女神」高嘉瑜這次接受民進黨徵召參選立委，挑戰國民黨現任立委李彥秀，11日下午開始，高嘉瑜內湖的競選後援會陸續有不少選民前來要替「港湖女神」加油，原本晚間6時左右高嘉瑜已經現身競選總部，但因為票數持續與對手李彥秀呈現拉鋸戰，一直到晚間7時30分才大致底定結果，高嘉瑜在選民的簇擁下，正式自行宣布當選，讓現場支持者嗨翻，場外也有支持者放鞭炮慶祝，現場超熱鬧。

▲高嘉瑜表示會遵守承諾開演唱會回饋選民。（圖／記者崔至雲攝）

高嘉瑜也表示，很多人說高嘉瑜在民進黨是孤鳥，但包括總統蔡英文、祕書長羅文嘉等所有民進黨的黨公職都一直很關心力挺，集結所有非韓勢力、非藍勢力，才有今天的結果，「今天有這樣的成果對我而言是歷史性的選戰」。最後也在支持民眾的簇擁下向大家承諾，「等喉嚨比較好，希望可以開演場會，再邀請大家來聽」。

▲網友對於高嘉瑜要開演唱會都嚇到了。（圖／翻攝自Facebook／戰鬥公主小米拉Mira）



對於高嘉瑜承諾將開演唱會回饋選民，臉書粉絲專頁「戰鬥公主小米拉Mira」感到震驚說「先等一下」，許多網友也都開玩笑的留言說「妳唱小心變成下一個罷免對象」、「投給她的突然後悔了」、「拜託..先 不 要」、「別這樣！！」。

高嘉瑜的歌聲一向有目共睹，她也多次在公開場合開金嗓唱歌，拿手歌曲有蔡依林的「Don't Stop」、「今天妳要嫁給我」，也有紅極一時的洗腦神曲「學貓叫」。高嘉瑜的獨特嗓音相當有特色，只要一開金口就吸引現場所有人的目光。