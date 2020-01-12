【2020開票分析】游士儀／2020選舉是民調與科學的勝利，催眠與狂熱的墜落

▲2020總統大選，韓國瑜慘輸蔡英文264萬票。（圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

文／游士儀

當代的民主選舉，是科學的選舉，在投票結果的預測上，透過一次又一次的選舉試驗，模型跟加權方法會日益精準。在網路與科技日加發達的今天，「民調」非但沒有式微，反而屢戰屢勝。

就拿最新出爐的2020中華民國總統暨立法委員選舉來說，選前的所有民調，都顯示現任總統蔡英文以相當大的幅度領先國民黨推出的韓國瑜，最後蔡英文以57.3%的得票率，大勝了韓國瑜的38.5%達18.8%之多，以《ETtoday新聞雲》在12/24-12/27所做的封關民調，蔡英文領先韓國瑜約20%，與最後結果在誤差範圍內，而《ETtoday新聞雲》在民調封關後1/3-1/10持續做的滾動式民調也顯示，蔡英文平均支持度44.2%，領先韓國瑜的平均支持度26.2%，差距平均為18%，與最後開票結果趨近一致。

無獨有偶，在政黨票的推估上，民調也相當準確。《ETtoday新聞雲》在選前1/3-1/10所做的滾動式民調中，民進黨平均支持度30.1%，國民黨25.6%，台灣民眾黨11.2%，時代力量6.3%，親民黨4.1%，最終開票結果民進黨得票率33.6%，國民黨33.4%，台灣民眾黨11.4%，時代力量7.8%，親民黨3.7%。對比選前民調與開票結果，除了民進黨部分的支持度轉移到其他泛綠小黨，國民黨支持度稍微提升外，在政黨得票的排序完全一致，百分比更是差到1%內，可謂相當精準。

這些證據都在在證明，選舉不是靠信念、靠一廂情願而已，而是一場紮紮實實的科學競賽。韓國瑜在選前因為民調一路落後，先後說出「媒體做假民調」、「冷冰冰的數字」、「得民調者得痔瘡」等說法，來規避民調對他與其陣營的示警，甚至最後直接要求支持者，接到民調電話唯一支持蔡英文，來徹底摧毀民調的可信度。但結果證明，透過科學的方法與校正，專業的民調單位仍能推估出最終的選舉結果。

韓國瑜在政見發表會有一個讓人印象深刻的橋段，就是他公開承認自己是有神論者，相信人死後有天堂地獄的審判。問題是，韓市長經此挫敗，能否徹底地了解到，科學與理性才是21世紀的神，趨近於宗教式的催眠與狂熱，不是。