羅文嘉：人民只會給我們一次這樣的機會　210字籲民進黨「記得」

▲蔡英文支持者開心歡呼。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨在2020總統、立委大選拿下雙贏，外界認為黨主席卓榮泰與黨秘書長羅文嘉是促成勝選的關鍵角色。對於這次的大選結果，羅文嘉12日凌晨在臉書PO文感謝支持者以及幹部們的力挺，同時也不忘提醒大家要把握這次機會，一旦任意糟蹋、濫用，下次就沒有機會了。

羅文嘉在臉書發表一篇210字的文章，內容提到，讀完各區的選舉結果資料，再對照選前的每個評估、研判，仔細回想完每個決策與判斷，他終於可以放下並準備睡覺，這段期間感謝所有幹部以及夥伴的支持，這次大選的結果不是為了民進黨自己，而是當初的信念「守住台灣民主」，同時也希望大家記得，「人民只會給我們一次這樣的機會，若任意糟蹋濫用，下次就沒了。」

▲羅文嘉（左）呼籲民進黨珍惜這次的機會。（圖／記者黃克翔攝）

其實，民進黨在2020大選奪下雙贏，雖然香港、日本、美國等外媒相繼報導此事，但香港《南華早報》認為，蔡英文連任後台灣可能會面臨北京當局的報復，且施壓力度會比以往更強勁，包含進一步擠壓台灣的「國際空間」，或是持續提升軍事恐嚇，甚至是說服台灣剩下的15個邦交國「斷交」，可能會間接增加中美緊張關係的不確定性。

對此，台大醫院前副院長王明鉅也在臉書PO文中提到，所有人都該接受台灣人民的選擇，但選舉結束不代表危機解除，反而是正要開始，台灣人民選擇了他們心目中能解決問題的理想團隊，只能寄望有權力分配資源的人，能重視這些危機，並提出解決方案、付諸實現，這樣才能讓台灣社會順利度過未來最艱辛的30年，這也是民主選舉最重要的目的。接下來的路該怎麼走，也是蔡英文連任後面臨的第一道難題。