開票完「3大疑問、4大擔心」　洛杉基：韓粉是否和我一樣睡不著？

▲韓國瑜開票一路落後到最後大輸200多萬票，讓韓粉激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

自由作家洛杉基提出三大疑問和四大擔心，「國民黨為何會輸得這麼慘？」他也提到，如果國民黨再不改革，4年後依然如此顢頇、內鬥不止，「我們這些『國粉』只好忍痛拔管！」

洛杉基在臉書說，11日晚間參加台商與洛杉磯僑胞舉辦的「開票趴」，看到國民黨得到出乎意料之外悲慘的結果，大夥難過到難以置信，開票趴還沒結束就提前回家。

洛杉基指出，他一路上反覆思考，國民黨為何會輸得這麼慘，心中不斷浮現幾個疑問，2018年底韓國瑜在深綠選區大勝以後，氣勢如虹的國民黨怎麼會把一手好牌打殘？

洛杉基表示，蔡英文這三年半明明沒有什麼政績，怎麼會比馬英九獲得的票數還要高？難道她販賣的亡國感與「今日香港、明日台灣」，果然在百萬首投族及百萬年輕族群中產生效應？

▼總統蔡英文大勝韓國瑜264萬多票。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

洛杉基說，韓國瑜的造勢活動每場都是熱火朝天，藍營信心十足，可是怎麼這些人潮洶湧的景象，竟然變成了假象？

洛杉基提到，未來這4年，在場的參與者都充滿著悲觀，台商擔心未來中共會緊縮兩岸的交流活動，將ECFA早收清單作廢，讓兩岸的貿易與台商設在大陸的企業，未來更難經營；國內挺藍的民眾擔心言論自由會更加限縮，甚至遭到《反滲透法》的無情迫害。

洛杉基指出，華僑擔心在蔡政府的新課綱調教下，下一代會完全放棄對中華民國的認同，更加仇視與敵對中共；卡撐楊等綠網軍將班師回朝，變本加厲地抹黑藍營政治人物、霸凌異議分子。

▼韓國瑜落選讓韓粉無法接受。（圖／記者林敬旻攝）

洛杉基表示，果不其然，他11日就陸續收到綠網軍到他臉書貼了充滿仇恨言論，「我想蔡英文一定又要她的支持者謙卑、自省，但是這些靠黑韓而勝選的網軍，怎麼可能不囂張的得意忘形？」

洛杉基說，國民黨如果不能痛定思痛，在未來四年內徹底改革，讓年輕一代接班，讓年輕世代接受這個黨，那麼四年後，國民黨一樣不會有希望翻盤！

洛杉基今天（12日）也發文指出，11日晚百感交集，今晨4時就醒了，思緒如潮無法再眠，乾脆起床寫文章抒發心情，「不知其他韓粉網友是否跟我一樣睡不著？是否擔心中華民國走到盡頭了？是否擔心子女的未來？痛定思痛，如果國民黨再不改革，四年後依然如此顢頇、內鬥不止，我們這些『國粉』只好忍痛拔管！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼洛杉基臉書發文。（圖／翻攝洛杉基臉書）