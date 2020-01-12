獨家專訪／準副總統賴清德：無私為人民做事　人民會給掌聲

▲ 北海岸地靈人傑出「賴神」，礦工子弟當選副總統。（圖／記者李毓康攝）

記者郭世賢／新北報導

｢我始終相信，從政者只要真誠無私的為人民做事，人民就會給你掌聲。｣經過一夜的勝選激情，準副總統賴清德12日上午接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，為這次大選的勝利，做出他的感想。賴清德出生於新北市北海岸萬里漁村，礦工的子弟，他說即將到來的是「揹負更大的責任」。



2020年總統大選開票，總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德囊括817萬票，打破前總統馬英九在2008年的765萬「馬英九屏障」，重新創下歷史新高得票數。賴清德說，817萬票代表著台灣民意真正的意向，也是民進黨大團結的結果，背負的也是更大的責任。

賴清德過去執政的台南市，開出亮麗的得票率67%，勇奪全國第一，顯出賴神在第二故鄉深耕與魅力，也相對的拉抬了，林宜瑾、賴惠員兩名新秀，順利送進國會殿堂。

最令北海岸鄉親有感的是，賴清德義務擔任政治新人賴品妤競選立委總部的主任委員，選舉期間，賴清德6度到北海岸為賴品妤站台，有感於他的漁村子弟勤苦與熱忱，在大家的支持下，終於把賴品妤也順利送進立法院。

萬里的鄉親說，賴清德從政20年來，始終如一的打扮穿著，搭上斯文秀氣的外表，謙恭有禮的舉止，是他始終不變的形象；出身新北萬里的礦工家庭，他是當時萬里地方上，最會念書的小孩，成功大學醫院總醫師，1996年代表民進黨競選國大代表高票當選，從此踏入政壇。

2014年台南市長任內232天堅持不進議會，有人說，這是賴清德的政治豪賭，但北海岸的鄉親說，是受到北海岸漁村堅毅的文化洗禮，心中擇善固執；果然李全教因賄選喪失議長、議員資格，對｢賴神｣而言，這是正義的尺度，絕不容打折扣。

金山、萬里鄉親在大選後興奮表示，雖然北海岸是偏鄉，但是地靈人傑培育出很多優秀的子弟，今天更是出了一位副總統，對地方而言是最大的榮耀、最大的鼓舞，大家都期許賴副總統往後，繼續秉持熱忱及對正義的堅持，為台灣民眾謀求更大的福祉。

「時間對我們來說完全沒用！」