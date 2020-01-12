深耕花蓮10年不敵傅崑萁　蕭美琴落敗：栽培政治青年工作者

▲蕭美琴開票當晚7點確定知道大勢已去，召開記者會發表感言。（圖／蕭美琴辦公室提供）

記者王兆麟／花蓮報導

2020大選正式11日順利落幕，現任花蓮立委蕭美琴晚上7點發表感言表示，選舉結果讓支持者失望了，但仍非常感謝花蓮仍有5萬多名鄉親選擇支持他。蕭美琴也提到他曾說過「花蓮未來的樣子交給你們決定了。」而未來她也會媒合資源栽培願意在花蓮深耕的青年政治工作者。

花蓮立委選舉呈現「三腳督」的局面，選舉戰況激烈、選情膠著至最後一刻。蕭美琴10日選前之夜大遊行的造勢活動上表示：花蓮不是一個家族的，花蓮是屬於每一個花蓮人的；因此他也期待花蓮人可以做花蓮的主人，在最後的關鍵做對的選擇，投下支持花蓮更好的一票。

花蓮縣各地投（開）票所11日下午四點順利結束投票作業，並接續展開開票與計票工作。蕭美琴立委連任競選總部則於晚上七點舉行記者會，並由宣布蕭美琴發表感言。

蕭美琴表示，開票結果雖然讓支持他的鄉親失望，但他也強調「選舉是一時的，人格是永遠的。雖然花蓮的政治環境比較特殊，但我過去服務鄉親、爭取建設，都是無分黨派與族群，也一直收到許多鄉親溫暖的關懷。」他更不斷感謝長期以來一直支持他的花蓮鄉親，有花蓮人的支持、當他的靠山，他才能走到現在。

此外，蕭美琴也恭喜當選的傅崑萁先生，也表示花蓮的未來將由傅立委與徐縣長共同承擔。另外蕭美琴也祝福另一位對手黃啟嘉醫師，也指出雖是黃醫師是素人參政，但這次他在選戰中展現堅定態度也令人敬佩。

蕭美琴也指出，花蓮的政治環境長期以來都比較特殊，許多政治現象也不是一朝一夕就能夠改變的，過去民進黨在花蓮的基層一向較為薄弱，現在也只有三位縣議員、兩位市民代表與一位里長，在花蓮的政壇仍然弱勢。所以，蕭美琴特別強調，花蓮的未來是屬於年輕人的，因此他也會持續鼓勵花蓮的青年世代，讓有意願為了花蓮的政治與發展而打拼的年輕人有機會為這塊土地貢獻。

記者會結束之後，蕭美琴則再次與輔選團隊在花蓮市區進行車隊謝票，並再次回到競選總部之後與支持者道謝，也謝謝各位花蓮鄉親與支持者的肯定。

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