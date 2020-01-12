蔡英文勝選關鍵分析／小英獲首投青睞三關鍵：同婚、香港、「衝內閣」





▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

文／蔣婕妤

2020總統大選11日開票，一如選前各家民調預期，蔡英文以超過兩百萬票的差距大勝韓國瑜，民進黨也一掃2018年九合一大選潰敗的陰霾，持續獲得國會席次過半。

綜觀這次大選，讓蔡英文和民進黨能夠從灰燼中重生的關鍵族群，就是這次佔總公民數6.14％的118萬首投族。這群首投族以及被稱為「天然獨」世代的二、三十歲年輕人，在2018年底對民進黨冷漠以對，導致綠營縣市長選舉遭韓流海嘯淹沒。

這一年來，這群關鍵族群因為三個關鍵因素逐漸回流，並且協助蔡英文在社群上串流，一舉壓制洶湧的韓流。這三個因素就是通過同婚專法、香港的民主運動以及蘇貞昌的「衝內閣」。

同婚議題的民法派在公投中大敗，反同勢力更進一步想要推動違反大法官解釋的伴侶法，來取代任何同性結合法案中「婚姻」的字眼。但是在民進黨全黨決定共同承擔，維繫創黨時所堅持的人權價值之後，推出被網友暱稱「民法傳送門」的同婚專法。這樣的承擔讓不少年輕世代在已經模糊的國、民兩黨界線上，看到了最直接的區別標籤。負責經營社群的綠營資深幕僚表示，從同婚專法通過之後，蔡英文的網路操作就像打通任督二脈一樣，擴及到許多平常不接觸政治的年輕族群。

第二個關鍵因素，是從5月開始蔓延的香港反送中運動，這個以逃犯條例為星火，卻造成整個香港反中情緒延燒到高峰的民主運動，種種的暴力鎮壓、政客嘴臉，不僅讓台灣年輕人看到威權下的社會處境，也讓新世代對於親中的韓流憂心忡忡。此後，蔡政府一系列抗中保台的作為，與韓國瑜模糊不清的兩岸論述形成強烈對比。加上韓國瑜不斷失言，幾乎成為網紅世界的每日素材，讓韓國瑜三個字幾近成為負面的詞彙，蔡、韓兩人的年輕支持度也愈拉愈開。

第三個關鍵因素，則是蔡英文選擇了曾經與自己競逐大位、剛從新北市長選戰中慘敗的蘇貞昌，作為接任行政院長的人選。第二次接任閣揆的蘇貞昌，一開始並不得民望，當初在媒體所做的接任閣揆人選支持度上只有十幾個百分比，呼聲甚至落後陳其邁和林佳龍。然而蘇貞昌一接任行政院長，就展現驚人的魄力來防堵中國大陸豬瘟，接著陸續用熟稔的政治手腕和感性的說服力，落實同婚專法的立法，同時緩和了包括一例一休、老車汰除、Uber進入台灣等衍生的諸多衝突。

將行政院長這個位子當作是政治生命最後燃燒的蘇貞昌，替九合一大敗的綠營，穩住行政團隊，從選前凱道之夜到開票勝選夜，蘇貞昌一上台，全場幾十萬年輕人發出的震天歡呼可以感受到他在年輕人中受歡迎的程度。

最後，蔡英文自己的改變當然是最重要的關鍵。面對一個演說技巧高明，善於煽動人民情緒的韓國瑜，蔡英文終於走出自己冷冰冰的形象，與網紅大開直播談時事、吃美食，連車隊掃街都能比出猴子愛心來配合網友要求。而面對國防、外交上的重大事件，蔡英文能立即轉換成一位堅毅、冷靜卻勇敢的國家領導人，比起韓國瑜，在年輕人的心目中，蔡英文展現出來的氣勢，儼然更符合一個能夠帶領台灣走向未來的國家元首。