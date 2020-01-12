選前估韓贏120萬票！票數出爐「輾壓式落敗」　陳揮文二度道歉：我預測有誤

▲韓國瑜以552萬票輸給蔡英文的817萬票。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

2020大選局勢已定，韓國瑜大輸蔡英文265萬票，可說是「輾壓式落敗」，資深媒體人陳揮文開票前預測「韓國瑜會贏120萬票」，即使沒贏這麼多也不可能輸，但自開票以來，韓國瑜票數一路落後，後期差距越拉越大，陳揮文只好改口「預測有差距」，並在節目上二度道歉。

陳揮文一開始大膽預估韓國瑜贏120萬票，但隨著蔡英文票數突破800萬、韓落後200多萬，他在《TVBS》開票節目鬆口承認自己預測有誤，「輸了就是輸了」、「我認為他會贏，也希望他贏，但是要跟觀眾道歉」，不過，他支持韓國瑜4年後再出來選，也鼓勵韓粉不要消沉，現在最重要的是如何將高雄守住，回歸高雄把市政顧好才有機會再戰2024。

▲韓國瑜票數一路落後，陳揮文二度道歉。（圖／翻攝自TVBS）



陳揮文提到，選前韓國瑜在網路上聲勢頗高，在《博恩夜夜秀》的點閱率更3天就超越蔡英文，目前已經突破600萬觀看，加上選前大量韓粉集結凱道支持，「所以我真的不知道他要怎麼輸？不知道為什麼票開不出來？」

他也針對「黑韓產業鏈」發表個人看法，他認為「芒果乾」是民進黨的政治操作，很多隱形韓粉害怕台灣會變成下一個香港，所以票源紛紛轉移，所以韓國瑜應該從這次選戰學到教訓，當下次民進黨再度端出亡國感議題時，國民黨要想出辦法應對、化解。

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