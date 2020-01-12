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蔡英文壓倒性勝利　日學者：爭取到中間選民支持

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文總統取得壓倒性勝利。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

日本學者小笠原欣幸分析總統蔡英文獲勝背景說，台灣多數民眾希望維持現狀，在總統大選時能拿下這些追求經濟繁榮與台灣自主的中間選民多數票，就能當選。

2020總統立委大選落幕，競選連任的蔡總統以超過817萬票連任，大贏對手韓國瑜約265萬票，並締造多項紀錄。民進黨在國會拿下61席，加上泛綠友軍4席，穩定過半，可在未來4年繼續完全執政。

日本朝日新聞報導，專精台灣政治的日本東京外國語大學副教授小笠原欣幸分析，蔡總統獲勝的背景，是國民黨的立場有所變化。台灣目前多數民眾並不希望統一或獨立，而是維持現狀，能拿下中間選民多數票的候 選人就能當選。

小笠原說，過去走反共親美路線的國民黨，已轉變為與中國共產黨合作路線，這種保持自主的同時跟中國 對話來獲取經濟成長好處的主張，在2018年的九合一選 舉時獲得認同。他說，但中國領導人習近平政權在2019年提出以「 一國兩制」推動兩岸統一，而在「一國兩制」下的香港 卻發出慘痛叫聲，讓這股趨勢發生變化，台灣的中間選 民對台灣自主產生憂慮。

小笠原說，主張與共產黨維持合作的國民黨無法因應這種狀況，而蔡總統在遵守「不挑釁中國」的承諾同 時，表達對香港年輕人的支持，獲得台灣民眾支持。他說，雖然國民黨與台灣人民認同很清楚地不合， 但民進黨也不能完全感到高興，蔡政府目前仍面臨年輕 人就業對策等內政課題，只要方向有誤，仍有可能造成中間選民不滿；選民對兩大黨不滿的聲音升高，很可能經常性存在。

另一位專精兩岸關係的日本東京大學教授松田康博分析這次總統大選結果說，雖然蔡政府反抗來自中國的 壓力，但本來這個政府4年前對兩岸關係就是主張維持現狀。他說，蔡總統的第2任也是一樣，不會讓台灣本身成為影響東北亞情勢的不安定因素；蔡總統應會在能獲得美國支持的範圍內節制地行動。

松田說，中國能對台灣祭出的經濟制裁，頂多只能不讓觀光客到台灣旅遊、不購買台灣的產品。雖然有看法指出中國可能終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）， 但很難想像中國會做這種傷及自身的經濟制裁。 他說，由於美國總統川普尋求連任，中國如果在這個時候對台灣採取強硬立場可能遭到反擊，因此，在11月美國總統大選前，中國應該不會有什麼動作。

松田說，就算美國總統大選結束，中國仍會密切關注美國新政府首長人事布局等狀況，還是很難對台灣有什麼舉動，就會維持這樣的現狀。他說，2021年是中國共產黨創黨100週年，接下來的2022年就是攸關習近平第3任總書記的共產黨全國代表大會，習近平有可能做些什麼也說不定，只是對中國來說，目前跟美國關係緊張，加上還有國內經濟及香港 問題，台灣的優先順位實際上可能並不那麼高。

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