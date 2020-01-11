台南立委／王定宇連任成功　洪秀柱雖有理想難以翻轉

▲台南市第六選區立委選舉，國民黨前主席洪秀柱對上本屆立委第一高票的民進黨王定宇，最後由王定宇連任成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第六選區經過一番鏖戰，民進黨尋求連任的現任立委王定宇，成功保住立委席次，王定宇深耕地方，基層實力雄厚，本身又接受前台南縣長陳唐山的勢力，一直以來可說是穩操勝券，雖遇洪秀柱自動請纓來台南六選區參選，讓整戰局變成「保台」、「友中」之爭，惟洪秀柱空降參選仍難敵王定宇在地優勢。

具有指標意義的台南市第六選區立委選舉，國民黨前主席洪秀柱對上本屆立委第一高票的民進黨王定宇，競爭相當激烈。洪秀柱暱稱「小辣椒」，粉絲自稱「辣椒粉」，曾任中國國民黨主席、中國國民黨副主席、立法院副院長、立法委員等職，更一度獲得中國國民黨參加2016年中華民國總統選舉的代表權，也是中華民國百年歷史上首位女性執政黨主席，洪秀柱之前與台南市並無淵源，沒有人脈與地緣關係，但憑她一股「勇氣」，幾個月來深入第6選區各區各里，「無身段」親自向台南鄉親說明自己參選理念，並強調自己孤身一人，台南以後就是她的家，她現在就是台南人，逐漸獲得台南鄉親認同，令坐擁地利的王定宇不敢小覷。

台南市下屆區域立委從上屆的5席增加為6席，其中第6選區包括仁德、歸仁、龍崎、關廟及東區的29個里。與王定宇這屆立委選舉時以15萬3553票拿到全國第一高票的第5選區相比，最大差別在於約有23萬人口的永康被劃出，劃入東區的小東里等29個里。

2016年選舉，王定宇在當時第5選區的永康區1人囊括8萬677票，大贏國民黨對手林易煌近5萬票，從永康的選區劃分，不難看出對王定宇的影響。不過，市議員出身的王定宇，轉戰立委前在東區「3連霸」，在東區深耕基層許久，服務口碑不錯。

王定宇認為，東區過去常被視為國民黨較有優勢的選區，在這次劃入的地區中包括了眷村區，他雖是東區議員出身，對東區選民來說不陌生，但整個選區基本盤可能變成「淺藍」，洪秀柱又是擁有高知名度的對手，一定要謹慎以對。

▲前立法院副院長洪秀柱，最後仍無法翻轉「台南」。

洪秀柱主動請纓上陣到台南參選，雖然以前與這個選區幾乎沒有淵源，但以為國民黨開疆闢土、勇於挑戰艱困選區的氣勢，也讓藍軍支持者有眼睛一亮的感覺。從宣告參選至今，在地方政壇引起不少討論的話題。洪秀柱近來勤走基層，參與不少地方活動，把握機會與選民互動，開講時不改「政壇小辣椒」的風格，犀利批評時政；也常與其蔡淑惠、林燕祝等等國民黨提名的立委參選人一起造勢，希望團結藍營支持者。

洪秀柱說，雖然是艱困選區，但對選情有信心，這段時間以來發現，對台南人來說一點都不陌生，所到之處都獲得熱烈的回應，希望在這裡打一場美好的選戰，為國民黨在台南開疆闢土，打破長久以來大小選舉都是民進黨獲勝的局面。洪秀柱強調，這選戰無論勝負，她都會在台南生根，為國民黨在台南培育人才，洪秀柱雖然敗選，但並非結束，而是另一個新局的開始。

惟選舉結果，台南市韓國瑜大敗，連帶使得國民黨台南市立委選情受挫，台南市6名國民黨立委候選人，得票數全面輸給民進黨候選人，洪秀柱最後無法翻轉「台南」，也是她心中之憾。