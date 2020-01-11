影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐





▲2020總統蔡英文開票之夜，蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤／台北報導

2020總統大選落幕，總統蔡英文挑戰連任成功，拿下817萬高票。蔡英文在發表勝選感言時，分別感謝副手賴清德、陳建仁、陳菊、蘇貞昌、卓榮泰。

蔡英文表示，「謝謝競選搭檔賴清德，期待未來跟他一起為台灣人民奮鬥。這一次全國競選總部主委，也就是陪伴我四年的副總統陳建仁，大仁哥過幾個月就要交棒給賴清德，謝謝陳副總統四年來做我最堅強的隊友，未來還有很多重要的事情要拜託你幫忙，台灣永遠需要你。」

蔡英文說，「特別謝謝蘇貞昌院長領導的行政團隊，在短短一年時間，我們這個行政團隊把過去三年打下的基礎，做出有感成績，每次聽蘇貞昌簡報，就知道這個政府真的做好多事情，謝謝在我第一任期的三位行政院長，謝謝蘇貞昌在前面敗選後，接下了行政團隊的重擔，讓我們在一年之內可以重新再起，謝謝蘇貞昌院長。」

「我們也謝謝卓榮泰領導，謝謝他在困難時刻承擔黨的重責大任！」蔡英文提到，也特別謝謝陳菊，因為她「永遠是溫暖的…永遠是溫暖的！永遠是我們的大姐姐！」不論民進黨是成功或失敗，都有一個溫暖大姐姐陪伴大家。

最後，蔡英文表示，要特別謝謝那些沒投票給她的人，「我知道過去三年多來，你們對我的表現不滿意，未來四年會拿出更大誠意來獲得認同、信任，我們都是台灣人，所有台灣人都是家人。在這裡，再次呼籲，所有支持者今天開始放下對立，擁抱家人好不好？」