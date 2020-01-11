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國民黨被雙殺！葉毓蘭：選得不錯，我的族群有出來

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記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統與立委選戰雙雙慘敗，引發支持者檢討聲浪，除了黨主席吳敦義被點名，不分區立委提名人吳斯懷、葉毓蘭也被認為影響選情。不過，葉毓蘭11日晚間表示，國民黨政黨票選得不錯，應該是她所代表的族群有站出來相挺，只是這次剛好碰上「反中」逆流，未來要更謹慎。

葉毓蘭11日晚間現身中央黨部，被媒體問到黨內青壯派認為國民黨兩岸政策失敗，還點名她與吳斯懷「應知所進退」，有什麼看法？葉毓蘭回應，她尊重這些人的意見，但她認為國民黨政黨票選得不錯，跟民進黨差不了多少，應該是她所代表的族群有站出來相挺。

▲▼2020國民黨開票之夜,葉毓蘭。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨選情不如預期，但葉毓蘭認為這次政黨票表現不錯。（圖／記者湯興漢攝）

媒體追問，國民黨該不該換血、世代交替？葉毓蘭說，國民黨確實該徹底檢討反省，想想如何讓年輕人更了解，但若將這次選舉解讀成「世代戰爭」，是國家的不幸，因為中華民國應該是多元包容的國家，除了包容不同族群，也該包容數十年來對國家有貢獻的中老年人及軍公教。

至於這次大選結果，是否反映民進黨「反中牌」奏效？葉毓蘭認為，現在整個世界似乎都是這個走向，只能說是時代潮流，這次國民黨剛好碰到這樣的「逆流」，未來要更謹慎，應變能力也該提升，因為國際局勢瞬息萬變。

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