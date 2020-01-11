2020大選／第10屆立法委員當選人完整名單　綠61席、藍38席

圖文／鏡週刊
第10屆立委選舉結果出爐，區域立委共選出73席，民進黨拿下48席、國民黨25席、無黨籍5席、台灣基進1席；不分區立委共選出34席，民進黨13席、國民黨13席、民眾黨5席、時代力量3席，民眾黨成為國會第三大黨。統計最終結果，民進黨61席、國民黨38席、民眾黨5席、無黨籍5席、時代力量3席、台灣基進1席。
民進黨不分區立委名單
吳玉琴
洪申翰
范雲
羅美玲
邱泰源
周春米
游錫堃
柯建銘
管碧玲
莊瑞雄
沈發惠
林楚茵
施義芳
國民黨不分區立委名單
曾銘宗
葉毓蘭
李貴敏
吳斯懷
鄭麗文
林文瑞
廖婉汝
翁重鈞
吳怡玎
陳以信
張育美
李德維
溫玉霞
民眾黨不分區立委名單
賴香伶
張其祿
高虹安
邱臣遠
蔡壁如
時代力量不分區立委名單
陳椒華
邱顯智
王婉諭
基隆市：蔡適應自行宣布當選（民）
台北市
第1選區：吳思瑤自行宣布當選（民）
第2選區：何志偉自行宣布當選（民）
第3選區：蔣萬安自行宣布當選（國）
第4選區：高嘉瑜自行宣布當選（民）
第5選區：林昶佐自行宣布當選（無）
第6選區：林奕華自行宣布當選（國）
第7選區：費鴻泰自行宣布當選（國）
第8選區：賴士葆自行宣布當選（國）
新北市
第1選區：洪孟楷自行宣布當選（國）
第2選區：林淑芬自行宣布當選（民）
第3選區：余天自行宣布當選（民）
第4選區：吳秉叡自行宣布當選（民）
第5選區：蘇巧慧自行宣布當選（民）
第6選區：張宏陸自行宣布當選（民）
第7選區：羅致政自行宣布當選（民）
第8選區：江永昌自行宣布當選（民）
第9選區：林德福自行宣布當選（國）
第10選區：吳琪銘自行宣布當選（民）
第11選區：羅明才自行宣布當選（國）
第12選區：賴品妤自行宣布當選（民）
桃園市
第1選區：鄭運鵬自行宣布當選（民）
第2選區：黃世杰自行宣布當選（民）
第3選區：魯明哲自行宣布當選（國）
第4選區：萬美玲自行宣布當選（國）
第5選區：呂玉玲自行宣布當選（國）
第6選區：趙正宇自行宣布當選（無）
新竹市：鄭正鈐自行宣布當選（國）
新竹縣
第1選區：林為洲自行宣布當選（國）
第2選區：林思銘自行宣布當選（國）
苗栗縣
第1選區：陳超明自行宣布當選（國）
第2選區：徐志榮自行宣布當選（國）
台中市
第1選區：蔡其昌自行宣布當選（民）
第2選區：陳柏惟自行宣布當選（基）
第3選區：楊瓊瓔自行宣布當選（國）
第4選區：張廖萬堅自行宣布當選（民）
第5選區：莊競程自行宣布當選（民）
第6選區：黃國書自行宣布當選（民）
第7選區：何欣純自行宣布當選（民）
第8選區：江啟臣自行宣布當選（國）
彰化縣
第1選區：陳秀寶自行宣布當選（民）
第2選區：黃秀芳自行宣布當選（民）
第3選區：謝衣鳯自行宣布當選（國）
第4選區：陳素月自行宣布當選（民）
南投縣
第1選區：馬文君自行宣布當選（國）
第2選區：許淑華自行宣布當選（國）
雲林縣
第1選區：蘇治芬自行宣布當選（民）
第2選區：劉建國自行宣布當選（民）
嘉義市：王美惠自行宣布當選（民）
嘉義縣
第1選區：蔡易餘自行宣布當選（民）
第2選區：陳明文自行宣布當選（民）
台南市
第1選區：賴惠員自行宣布當選（民）
第2選區：郭國文自行宣布當選（民）
第3選區：陳亭妃自行宣布當選（民）
第4選區：林宜瑾自行宣布當選（民）
第5選區：林俊憲自行宣布當選（民）
第6選區：王定宇自行宣布當選（民）
高雄市
第1選區：邱議瑩自行宣布當選（民）
第2選區：邱志偉自行宣布當選（民）
第3選區：劉世芳自行宣布當選（民）
第4選區：林岱樺自行宣布當選（民）
第5選區：李昆澤自行宣布當選（民）
第6選區：趙天麟自行宣布當選（民）
第7選區：許智傑自行宣布當選（民）
第8選區：賴瑞隆自行宣布當選（民）
屏東縣
第1選區：鍾佳濱自行宣布當選（民）
第2選區：蘇震清自行宣布當選（無）
宜蘭縣：陳歐珀自行宣布當選（民）
花蓮縣：傅崐萁自行宣布當選（無）
台東縣：劉櫂豪自行宣布當選（民）
澎湖縣：楊曜自行宣布當選（民）
金門縣：陳玉珍自行宣布當選（國）
連江縣：陳雪生自行宣布當選（國）
平地原住民：
鄭天財 Sra‧Kacaw（國）
陳瑩（民）
廖國棟 Sufin‧Siluko（國）
山地原住民：
高金素梅（無）
孔文吉（國）
伍麗華（民）
最後當選名單以中選會公布結果為主。
更新時間｜2020.01.11 22:12