網傳韓陣營發600雇「走路工」　王淺秋提告：若真的發錢競總要破產了

記者邱中岳／台北報導

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋10日與發言人何庭歡前往北市刑大提告，主要針對網路不實指控影射走路工「500+100」，以及直播時對某候選人不利的留言；王淺秋說，「依照9日動員人數，每個人真的6百元，可能競選總部要破產了。」

王淺秋與何庭歡10日下午3時許第3度前往北市刑大報案，針對網路影射6百元的走路工事件，王淺秋強調，「針對找走路工一事，這一點絕對要提出自清」，並說明如果依照9日在凱道的百萬人數來說，每個人發放6百元可能競選總部要破產了。

▲王淺秋（右1）與何庭歡（右2）到北市刑大針對不實指控提出告訴。（圖／記者邱中岳攝）

另外針對在進行直播框內，有民眾對聊天室框內對候選人有生命威脅的言論，為了安全起見也提供資料給警方，希望警方能夠調查清楚，避免有惡意的影射跟牽連，希望對方能夠到案說清楚。

▲王淺秋強調，如果有給6百走路工，這樣百萬民眾可能會讓韓辦破產。（圖／記者邱中岳攝）

對於此案是否撤告，王淺秋直言，對於惡性重大的不時言論、指控絕對不會撤告，且這些言論基本上都違反選罷法，可以說是相當重大的刑責，除非有誠心的歉意才會考慮撤告，絕對不可能輕易撤告。

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