韓國瑜開票之夜選高雄！競總前「封街管制」　交通怎麼走？看這邊

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

2020大選進入倒數最後1天，國民黨總統候選人韓國瑜將開票之夜地點設立在高雄競選總部前，屆時活動會場將會進行封街管制，高雄市警局呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，並避開管制範圍。

韓國瑜11日開票之夜確定辦在黨部前，也就是三民區建國一路（民族二路至和平一路）及凱國路（建國一路至凱歌路）路段，現場將設置舞台及大型LED電視牆直播開票情形，而當天部分路段則是雙向封閉禁止通行。

▲國民黨部集會周邊交通管制圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市警察局建議，民眾可改道行駛南北向之凱旋路、和平路、民族路（快車道）及復興路等路段，連接東西向之七賢路及中正路等路段，同時呼籲欲前往活動會場之民眾可多加利用大眾運輸交通工具。

一、搭乘【台鐵】：

（一）北上：自屏東、台東等方向前來，可搭乘自強號、莒光號等列車至鳳山車站轉乘區間車＞民族車站＞自凱旋一路出口往西步行＞左轉民族一路＞左轉建國一路往東步行，步行約500公尺。

（二）南下：自台南、嘉義等方向前來，可搭乘自強號、莒光號等列車至高雄車站轉乘區間車＞民族車站＞自凱旋一路出口往西步行＞左轉民族一路＞左轉建國一路往東步行，步行約500公尺。

二、搭乘【捷運】：

（一）紅線：自岡山（北高雄）或小港（南高雄）出發：搭乘捷運紅線＞R10美麗島站＞轉乘橘線O5站＞抵達O7文化中心站＞自和平一路往北步行＞左轉建國一路往西步行，步行約700公尺。

（二）橘線：自大寮（東高雄）或鹽埕（西高雄）出發：搭乘捷運橘線＞O7文化中心站＞自和平一路往北步行＞左轉建國一路往西步行，步行約700公尺。

三、高鐵左營站：

（一）高鐵左營站＞台鐵新左營站＞民族車站＞自凱旋一路出口往西步行＞左轉民族一路＞左轉建國一路往東步行，步行約700公尺。

（二）高鐵左營站＞搭乘捷運紅線R16>美麗島站R10＞轉乘橘線O5站＞抵達O7文化中心站＞自和平一路往北步行＞左轉建國一路往西步行，步行約700公尺。

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