讓網友暴動的表特版正妹回來了！超級辣英粉回台投票　挺英護民主

▲半年前，林亮君曾拍攝影片力挺蔡英文，是個十足辣英粉，近期又上了表特版，讓網友暴動。（圖／翻攝自PTT表特版，下同）



政治中心／綜合報導

還記得去年（2019）6月在粉專「辣台派」上讓鄉民瘋狂、爆紅的年輕正妹嗎？俏麗短髮搭配知性口吻，在鏡頭前訴說對台灣未來的焦慮，她是在美國留學的年輕氣質導演林亮君。選前倒數，林亮君再次拍攝短片呼籲民眾「不要低估自己的影響力」，1月11日一定要出門投票。

外型亮眼的林亮君畢業於政大廣電系，目前在美國洛杉磯的查普曼大學（Chapman University）攻讀導演專業。半年前民進黨總統初選時，人在美國的她跨海拍攝短片力挺蔡英文，描述她向國外朋友解釋台灣同性婚姻合法化的喜悅和驕傲，影片發布後吸引超過30萬點閱、突破3000次分享，在網上爆紅。

▲鄉民神出多張林亮君生活照，甜美可愛的外型，讓鄉民們差點承受不住這樣的心臟重擊。



日前又有網友在PTT表特版發文以「不是時代力量的林亮君」為題，挖出林亮君過去的生活照片，讓網友直呼「人美心善又有頭腦」。照片中的林亮君有長髮飄逸及俏麗短髮等不同造型，自信的笑容與氣質讓人印象深刻，一張超市推車的生活照更讓網友直喊：「可愛死了！」

林亮君的最新影片發布在小英支持者經營的粉專「辣台派」，短短2分鐘的真誠自述：「我曾經是一個非常不關心政治的人，很多的人可能跟以前的我一樣，覺得政治都是在造成對立、撕裂社會⋯⋯隨著越來越了解政治人物在做什麼，越來越了解台灣的改變，我現在發現，只有透過政治，才能有效幫助台灣走向我期待的未來。」

12月時林亮君受到蔡英文總統連任辦公室邀請，參與「海外台灣青年返鄉」系列影片拍攝計畫，並在1月回台後，參與小英募款小物「麻辣米粉」的宣傳活動，以實際行動支持小英總統連任。她受訪時表示：「1月11號這天，是大家真正能夠發揮影響力來影響台灣的時候，真正去到投票所投票，絕對比你平常轉發一百篇文章都還要來得有用。」

留學海外的林亮君關心台灣政治發展，更能細數總統三年多來的亮眼政績：「我們的失業率創19年來新低，觀光客創史上新高，她調高基本薪資、減稅、長照。」大選最後倒數，「辣英粉」不僅返鄉投票，更再次拍攝影片表達支持，鼓勵更多年輕人用投票行動表態想要的未來。

▲林亮君在大選前一天以影片催票，呼籲大家思考一下自己想要的未來，你期待台灣是什麼樣子？明天，用選票告訴全世界。（影／取自Facebook「辣台派 Wajinpie」，如遭刪除請見諒）