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網友重製小英競選影片　台灣v.s.香港震撼對比　名導流淚「無法不轉貼」

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▲網友製作了《大聲說話－兩個世界版》，放上香港景象對照，令人格外心痛。（影／取自Facebook「辣台派 Wajinpie」，如遭刪除請見諒）

政治中心／綜合報導

2020總統大選投票日倒數2天，總統蔡英文1/6在臉書上發布的競選影片《大聲說話》，以台灣人的日常生活，搭配旁白講述香港面對一國兩制的紛亂現況，凸顯民主自由的得來不易。影片上線僅17分鐘網友就刷了千則留言，至今已累計6千多則留言、約150萬觀看次數，《紐約時報》知名記者傅才德（Mike Forsythe）也在twitter上轉發了這則競選影片，大讚《大聲說話》是他看過最強而有力的競選廣告。更有眼尖的網友看出導演的巧思，自發性剪輯了「兩個世界」版本，引發熱議。

網友重製版的「兩個世界」版本，將香港自反送中事件爆發以來的抗爭畫面剪進影片中，一左一右的對照，更加赤裸裸地呈現民主與獨裁間的脆弱防線，震撼的影片內容，更讓不少香港人掉下眼淚，截止目前已有1.9萬人分享，3.1萬人按讚，香港網友紛紛湧入留言「香港為鑒，台灣要贏」。

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話－兩個世界版》。（圖／翻攝自影片）

▲台灣寧靜的捷運車廂，對比港鐵襲擊事件，民眾遭失控警隊及不知名白衣人爆打，哀號遍野、驚慌失措。

網友重製小英競選影片　台灣v.s.香港震撼對比　名導流淚「無法不轉貼」（圖／翻攝自影片）

▲日常生活常見的連通道，年輕人在裡頭嘻笑奔跑，而香港連儂隧道中貼滿了港人對民主自由的渴望。

網友重製小英競選影片　台灣v.s.香港震撼對比　名導流淚「無法不轉貼」（圖／翻攝自影片）

▲台灣畫面中，灑水車養護人行道樹；在香港，水砲車卻毫不留情地以強力水柱驅散群眾、壓制示威者。

《大聲說話》影片由知名導演羅景壬操刀，蔡英文總統連任辦公室發言人莊瑞雄表示，藉由台灣與香港眾多相似地景，帶出原本平凡無奇的日常，卻在反送中事件爆發之後，香港人以為的「一國兩制50年不變」其實早就全變了樣，天橋、學校、捷運車廂、手扶梯、地下道⋯⋯等，疊映上香港人的恐懼與憤怒，平和寧靜的生活，已然不復存在。

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話－兩個世界版》。（圖／翻攝自影片）

▲在自由民主的台灣，可從報章雜誌、各大媒體上看見新疆正在發生的大規模關押，讓人想起了獨裁專制的可怕。

網友重製小英競選影片　台灣v.s.香港震撼對比　名導流淚「無法不轉貼」（圖／翻攝自影片）

▲天橋上，藍衣男子看著熙來攘往的車流，但在香港，身穿藍衣的孩子看著的，卻是天橋下的示威群眾。

網友剪輯的「兩個世界」版，畫面左邊是台灣人的日常生活，下課回家打電動、在網路上討論社會議題、捷運車廂上跟同事說笑、手扶梯偶遇多年不見的老友、學生們下課後互相追逐、一起跳著街舞⋯⋯畫面右邊則補充了捷運車廂中滿身傷痕的香港人、來不及長大的青年、戴上面罩上街用鍋子熄滅催淚彈的孩子們，在台灣人日復一日過著平凡無奇的日子時，幾百公里外，有無數香港年輕人每天都在耽心受怕。

網友重製小英競選影片　台灣v.s.香港震撼對比　名導流淚「無法不轉貼」（圖／翻攝自影片）

▲在車上工作、出遊、交通往返都是你我的日常，香港反送中事件爆發後，也成了阻擋港警、協助示威群眾撤退的工具。 

網友重製小英競選影片　台灣v.s.香港震撼對比　名導流淚「無法不轉貼」（圖／翻攝自影片）

▲在捷運站內穿梭是台灣人熟悉的日常景色，對比香港元朗事件中地鐵站的白衣人，對手無寸鐵的香港人衝撞、暴力相向，這是香港人難以抹滅的傷痛。

《大聲說話》導演羅景壬也分享了網友重製的「兩個世界版」，他表示「並置的畫面，強迫我們凝視他人的痛苦」，他也再次呼籲「不要輕忽我們擁有的力量：做為全世界最注目的東亞焦點，星期六我們如何選擇，將會向全世界傳遞關鍵的訊號。世人究竟應該怎麼看待東亞？東亞究竟希望自己被怎麼看待？星期六我們必須回答。」
 

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話－兩個世界版本》。（圖／翻攝自臉書）

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話－兩個世界版本》。（圖／翻攝自臉書）

▲兩個世界版影片上線後，許多香港網友前來留言，希望台灣以香港為鑑。（圖／翻攝自Facebook「辣台派 Wajinpie」）

香港網友在影片下方寫下「希望台灣人知道自由民主得來不易，一定要好好守護台灣」、「台灣的朋友，請用選票保護你們的家，因為當哪一天你要戴上頭盔、眼罩和豬嘴（防毒口罩）的時候，真的很難受」、「看著看著淚就掉下來，台灣加油，向獨裁說不！天佑台灣，來自香港的問候」、「願榮光歸台灣跟香港」。

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話－兩個世界版》。（圖／翻攝自影片）

▲大街的十字路口上，大家平靜地往各自的方向而去；但在香港，街道上擠滿了抗議的群眾，他們為了抵抗獨裁專制、朝向民主自由的目標而前進。

簡舒培表示，享有自由民主的生活，對於台灣人來說是再平常不過的事，不用擔心走在路上突然被警察帶走、可以安心坐在捷運上打瞌睡、孩子可以天天平安回家，但僅僅幾百公里外的香港，卻有許多年輕人要站上街頭抗爭，台灣人應有所警惕，並用具體的投票行動守護我們的生活，只有團結，才有力量面對中國的種種打壓。

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話－兩個世界版》。（圖／翻攝自影片）

▲在香港，上萬名群眾手牽手，以人鏈的方式照亮「香港之路」。

網友重製小英競選影片　台灣v.s.香港震撼對比　名導流淚「無法不轉貼」（圖／翻攝自影片）

▲台灣的學生能過著平靜的校園生活，在香港，學生們卻要戰戰兢兢、戴上口罩，甚至走上街頭，只為了持續與獨裁專制的政權對抗。

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