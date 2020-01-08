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小英競選影片《大聲說話》滿滿洋蔥　籲用選票守護家園　香港網友淚：「台灣加油！」

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▲選戰倒數，總統蔡英文發布競選影片《大聲說話》，呼籲台灣人1/11一起用選票，向世界大聲說出我們捍衛民主自由的決心。（影／取自Facebook「蔡英文 Tsai Ing-wen」，如遭刪除請見諒）

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話》。（圖／翻攝自影片）

▲影片中一幕幕日常生活，與香港現況成強烈對比，在在凸顯出我們的寧靜生活得來不易。（圖／翻攝自影片，下同）

政治中心／綜合報導

本週六（1/11）就是2020總統大選投票日，蔡英文總統連任辦公室於1/6發布《大聲說話》競選影片，以台灣人生活中所經歷的平凡畫面，對照香港正面對一國兩制的紛亂現況，更凸顯民主自由的可貴。影片上線17分鐘就破千則留言，至今已突破百萬觀看，網友留言「用手中一票，告訴全世界台灣人的選擇！沒有模糊空間，台灣要守護主權！」

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話》。（圖／翻攝自影片）

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話》。（圖／翻攝自影片）

《大聲說話》影片邀請知名導演羅景壬操刀，影片中帶出台灣人的日常生活，下課回家打電動、在網路上討論社會議題、捷運車廂上跟同事說笑、學生們下課後互相追逐、一起跳著街舞⋯⋯每天享受著平凡簡單的幸福，但在距離我們不遠的香港，卻有大批年輕人必須戴起護目鏡、站上街頭，抵擋催淚彈的攻擊。旁白語調平淡卻感性，透露平靜的生活日常，其實很脆弱，傳達出專制獨裁離我們並不遙遠的事實，呼籲台灣人一起用選票大聲說話，告訴全世界「我們選擇和民主自由站在一起」的決心。

莊瑞雄分享，香港與台灣許多地景相似，天橋、校園圍牆、地下道、手扶梯、捷運車廂⋯⋯等，都是平凡卻珍貴的日常生活意象，但香港人的恐懼與憤怒，卻在相似的地景上相互疊映，在在呈現出民主自由與獨裁專制間，那道脆弱的防線。

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話》。（圖／翻攝自影片）

▲影片中平凡卻珍貴的日常，並非理所當然，網友留言：「顧台灣大家一起來！」（圖／翻攝自Facebook「蔡英文 Tsai Ing-wen」）

影片發布之後大獲好評，也得到廣大迴響，網友17分鐘狂刷千則留言「顧台灣大家一起來！」、「台灣加油！台灣要贏！」、「民主自由就像空氣一樣，只有快要到窒息時，你才會感受到他的重要」、「希望台灣人珍惜自由的空氣」，還有香港網友前來留言「香港人告訴你, 只有一國, 沒有兩制」、「願榮光不只歸在香港更要歸在台灣」，也向總統蔡英文打氣「小英！加油！」並署名「一位微不足道的香港人上」，令人感到不捨。

▲蔡英文競選影片《大聲說話》。（圖／翻攝自影片）

▲蔡英文競選影片《大聲說話》。（圖／翻攝自影片）

發言人簡舒培說，台灣人應有所警惕，長期受到中國併吞威脅的台灣，只有團結起來才有力量面對種種打壓，對內要守護國家主權，對外要與全球民主陣營站在一起。今年選舉，正是台灣人說話的關鍵時刻，要匯集力量讓民主價值成為一種聲音，利用手上珍貴的選票，向全世界展現台灣人捍衛民主的堅定意志。

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話》。（圖／翻攝自影片）

▲▼蔡英文競選影片《大聲說話》。（圖／翻攝自影片）

影片最後，拍出一個一個平凡的台灣人堅定的眼神，「請再看一眼我們的寧靜生活，我們憑什麼享受民主自由，再看一眼我們的孩子，答案就在他們的眼神中。」莊瑞雄最後強調，每一個人雖然都有不同的信仰價值或政治認同，但同樣熱愛這個民主自由的國家。為了自己與下一代的幸福，呼籲台灣人用選票「大聲說話」，向全世界傳達台灣人捍衛民主家園的決心。

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