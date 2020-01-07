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小英《二次返鄉》影片籲「投好票、過好年」　網淚推：「年輕人一定要回家投票！」

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▲總統蔡英文競選影片《二次返鄉》，拍出異鄉遊子為國回家的心情。（影／取自Facebook「蔡英文 Tsai Ing-wen」，如遭刪除請見諒）

▲▼蔡英文競選影片《二次返鄉》。（圖／翻攝自影片）

▲影片中的上班族搭夜車回家，這個月同樣的風景要看兩次，但「一次看的是未來、一次看的是家人」，所以不怕麻煩地在家鄉與工作間奔波。（圖／翻攝自影片，下同）

政治中心／綜合報導

2020第一天，總統蔡英文在臉書上發布了《二次返鄉》競選影片，從離鄉工作年輕人的角度出發，呼籲返鄉投票。今年農曆春節來得早，所以這個月，異鄉遊子要回家兩次，一次是為了投票、一次是為了團圓，影片中主角趕搭夜車回家，就是為了在1/11投票日當天替自已、替台灣未來投下重要一票，引起網友狂刷千則留言，「年輕人一定要回家投票！」

▲▼蔡英文競選影片《二次返鄉》。（圖／翻攝自影片）

▲▼蔡英文競選影片《二次返鄉》。（圖／翻攝自影片）

《二次返鄉》競選影片由知名導演尹國賢執導，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，尹國賢不僅是國際知名品牌廣告的幕後推手，世大運宣傳影片、桃園全運會主形象影片也曾由他執導，作品獲得國內外各大廣告獎項肯定。影片中將「回家投票」與「過年團圓」的意象交替呈現，並以「一次告別謊言、一次為了團圓」，帶出年輕人可以用選票決定自己與國家的未來，而投票的選擇也與家園的命運環環相扣。

▲▼蔡英文競選影片《二次返鄉》。（圖／翻攝自影片）

▲▼蔡英文競選影片《二次返鄉》。（圖／翻攝自影片）

片中的上班族在下班後趕回租屋處收拾行李、拖著疲憊的身軀搭夜車返鄉，在路途中還得處理繁忙的工作，但他「不怕麻煩」，因為家裡、公司、國家都需要他，在夜車上，長途搭車的辛勞因為心中有著明確方向而甘之如飴，就算同樣的風景要看兩次，但「一次看的是未來、一次看的是家人」，所以願意不怕麻煩地在家鄉與工作間奔波。

▲▼蔡英文競選影片《二次返鄉》。（圖／翻攝自影片）

▲超貼切的影片釣出網友留言表示「雖然機票貴，但是我的未來更可貴」。（圖／翻攝自Facebook「蔡英文 Tsai Ing-wen」）

一幕一幕忠實呈現出在外打拼的年輕人心情，引來網友留言「兩次回家，讓家人開心，更讓我們的未來放心」、「用爬的也要回家保護國家」、「我要在家鄉排第一個投票」，除了釣出已買好返鄉車票的人，更釣出許多已經買好機票的海外遊子，無論路途多遠，都要回家鄉投票的決心，「機票都買好了、連買兩次」、「從東京回家投票，沒在怕的」、「我就是回家兩次，雖然機票貴，但我的未來更可貴」、「犧牲一日營收＋自費機票港台2日來回奔波，只為守護下一代」，甚至還有網友表示自己將首次從加拿大回到台灣投下第一張選票，讓人看到台灣人捍衛民主自由家園的決心。

▲▼蔡英文競選影片《二次返鄉》。（圖／翻攝自影片）

大選之日即將到來，阮昭雄指出，看到香港局勢不斷惡化，中國政府以濫權證明「一國兩制」並不存在，也說明了一個國家內民主與威權無法共存，這個月，不怕麻煩地回家兩次，是為了下一次還能回到屬於我們真正的家，呼籲不管是在外地求學或工作的異鄉遊子，1月11日，一起「為國回家」。

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