小英競選影片《守護咱的未來》突現「熟悉聲音」　網友感動淚推「聽到就想哭」

▲總統蔡英文於臉書PO出《守護咱的未來》影片，旁白由「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真講述，讓網友表示「感動想哭」。（影／取自Facebook「蔡英文 Tsai Ing-wen」，如遭刪除請見諒）



▲蔡英文競選影片《守護咱的未來》，呼籲大家1/11回家投票，用選票守護台灣的民主自由。（圖／翻攝自影片，下同）

政治中心／綜合報導

2020總統大選距離投票日僅剩5天，不到一週的時間，候選人無不卯足全力催票，尋求連任的現任總統蔡英文也發布競選影片催票，呼籲支持者站出來投票，守護下一代的未來，2019/12/30小英於臉書PO出《守護咱的未來》影片，第一幕出現的是基隆崁仔頂魚市，旁白一出聲，馬上被網友認出「是吳念真！」畫面一幕一幕切換不同行業努力打拼的樣貌，被喻為台灣最會說故事的歐吉桑，吳念真緩緩唸出旁白，讓網友感動留言：「吳導的聲音永遠令我感受到愛，將感動深深穿透到我的心裡。」

《守護咱的未來》影片一開始便看見在市場、工廠辛苦工作的人，還有父母在校園前接送小孩的身影，「我們操勞打拼，無非是要讓下一代，可以免受飢寒，可以讀書識字、知道理」，天下父母心，不管在世界的哪個角落默默努力，都是為了給下一代更好的生活以及教育，而台灣人無論各行各業，實在、認真、腳踏實地的特質，也將「台灣」推向國際、讓世界看得起。

畫面切換到前人爭取民主自由的珍貴片段，提醒台灣人不要忘記我們是如何走到這一步：「我們也曾一起為民主打拼，現在才能自由自在、想啥說啥、不用驚惶。」這句旁白道出了台灣現在擁有的民主自由，都不是平白無故得來，也不是一蹴可幾，點出如果願意為孩子打拼一個不愁吃穿的成長環境，那麼更要為他們守住珍貴的民主自由的生活方式，影片中呼籲所以有投票權的人，要為下一代守護得來不易的民主，才能給孩子一個更有希望的未來。

影片中吳念真熟悉、溫暖的配音打動網友的心，影片上線17分鐘就破千則留言！「感人的聲音～給每個樸實認真的台灣人，加油」、「吳導的聲音一直都很溫暖，充滿著對土地的熱愛」、「謝謝吳導，總是不會缺席台灣的關鍵戰役」，也有人在留言串呼籲「聽到歐吉桑的聲音會想哭，我們一起守護台灣，守護孩子們的自由和安全」，「多謝前人種樹，現在該為下一代種樹了」。

對於年輕人投票率偏低的現象，總統蔡英文表示，「綿薄之力累積起來，也會有巨大的影響力」，因此在政績影片之外，她也陸續與網紅、名人合作，邀請身邊的人「一個拉一個」，一起在1/11站出來投下寶貴的一票，無論是雞排妹所分享的「對政治冷漠的下場，就是被糟糕的人統治」，或是486先生呼籲「把最好的留給下一代」，越來越多人串連、發聲，就是希望1/11投票日那天，每個人都能走出家門、前往投票所，為你想要的未來，投下神聖的一票，「民主不是奇蹟，民主來自人民的意志，以及對更美好未來的願景」。