　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英競選影片《守護咱的未來》突現「熟悉聲音」　網友感動淚推「聽到就想哭」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文於臉書PO出《守護咱的未來》影片，旁白由「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真講述，讓網友表示「感動想哭」。（影／取自Facebook「蔡英文 Tsai Ing-wen」，如遭刪除請見諒）

▲▼蔡英文競選影片《守護咱的未來》。（圖／翻攝自影片）

▲蔡英文競選影片《守護咱的未來》，呼籲大家1/11回家投票，用選票守護台灣的民主自由。（圖／翻攝自影片，下同）

政治中心／綜合報導

2020總統大選距離投票日僅剩5天，不到一週的時間，候選人無不卯足全力催票，尋求連任的現任總統蔡英文也發布競選影片催票，呼籲支持者站出來投票，守護下一代的未來，2019/12/30小英於臉書PO出《守護咱的未來》影片，第一幕出現的是基隆崁仔頂魚市，旁白一出聲，馬上被網友認出「是吳念真！」畫面一幕一幕切換不同行業努力打拼的樣貌，被喻為台灣最會說故事的歐吉桑，吳念真緩緩唸出旁白，讓網友感動留言：「吳導的聲音永遠令我感受到愛，將感動深深穿透到我的心裡。」

▲▼蔡英文競選影片《守護咱的未來》。（圖／翻攝自影片）

▲▼蔡英文競選影片《守護咱的未來》。（圖／翻攝自影片）

《守護咱的未來》影片一開始便看見在市場、工廠辛苦工作的人，還有父母在校園前接送小孩的身影，「我們操勞打拼，無非是要讓下一代，可以免受飢寒，可以讀書識字、知道理」，天下父母心，不管在世界的哪個角落默默努力，都是為了給下一代更好的生活以及教育，而台灣人無論各行各業，實在、認真、腳踏實地的特質，也將「台灣」推向國際、讓世界看得起。

▲▼蔡英文競選影片《守護咱的未來》。（圖／翻攝自影片）

畫面切換到前人爭取民主自由的珍貴片段，提醒台灣人不要忘記我們是如何走到這一步：「我們也曾一起為民主打拼，現在才能自由自在、想啥說啥、不用驚惶。」這句旁白道出了台灣現在擁有的民主自由，都不是平白無故得來，也不是一蹴可幾，點出如果願意為孩子打拼一個不愁吃穿的成長環境，那麼更要為他們守住珍貴的民主自由的生活方式，影片中呼籲所以有投票權的人，要為下一代守護得來不易的民主，才能給孩子一個更有希望的未來。

影片中吳念真熟悉、溫暖的配音打動網友的心，影片上線17分鐘就破千則留言！「感人的聲音～給每個樸實認真的台灣人，加油」、「吳導的聲音一直都很溫暖，充滿著對土地的熱愛」、「謝謝吳導，總是不會缺席台灣的關鍵戰役」，也有人在留言串呼籲「聽到歐吉桑的聲音會想哭，我們一起守護台灣，守護孩子們的自由和安全」，「多謝前人種樹，現在該為下一代種樹了」。

全台灣人都認得的聲音！小英競選影片《守護咱的未來》　上線17分鐘留言狂刷破千則(翻攝自臉書）

▲▼蔡英文競選影片《守護咱的未來》。（圖／翻攝自影片）

對於年輕人投票率偏低的現象，總統蔡英文表示，「綿薄之力累積起來，也會有巨大的影響力」，因此在政績影片之外，她也陸續與網紅、名人合作，邀請身邊的人「一個拉一個」，一起在1/11站出來投下寶貴的一票，無論是雞排妹所分享的「對政治冷漠的下場，就是被糟糕的人統治」，或是486先生呼籲「把最好的留給下一代」，越來越多人串連、發聲，就是希望1/11投票日那天，每個人都能走出家門、前往投票所，為你想要的未來，投下神聖的一票，「民主不是奇蹟，民主來自人民的意志，以及對更美好未來的願景」。

ET快訊
士林夜市買100元骰子牛　一打開盒子傻眼了
2000元刮刮樂首位百萬得主！桃園男急喊：千萬不能讓老婆知道
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

母語在家學？小英推客家政績影片　網友：「眼淚在打轉」

許淑華手寫字條致意黑鷹罹難軍官　「我們永遠愛你，永遠感謝你！」

小英造勢民進黨全包　台南藍軍：涉嫌賄選檢調敢不敢查？

小英競選影片《守護咱的未來》突現「熟悉聲音」　網友感動淚推「聽到就想哭」

柯志恩945字批「男人的2套標準」！羅致政出席客家後援會成立　陳建仁助陣

周柏吟持「一國兩制」相關布條上節目　遭綠營告竊盜、侵占

張嘉郡前進北港牛墟拜票　鄉親熱情握手比讚

月薪19萬卻存91萬？李旻蔚酸對手「開課教理財」　余天駁斥：資料都沒看清楚

影／選戰倒數！蔡適應打溫情牌　「基隆囝仔回家投票」

「警方偵辦不分藍綠」　民進黨提證據：針對韓國瑜假訊息偵辦48件

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

許淑華手寫字條致意黑鷹罹難軍官　「我們永遠愛你，永遠感謝你！」

小英造勢民進黨全包　台南藍軍：涉嫌賄選檢調敢不敢查？

小英競選影片《守護咱的未來》突現「熟悉聲音」　網友感動淚推「聽到就想哭」

柯志恩945字批「男人的2套標準」！羅致政出席客家後援會成立　陳建仁助陣

周柏吟持「一國兩制」相關布條上節目　遭綠營告竊盜、侵占

張嘉郡前進北港牛墟拜票　鄉親熱情握手比讚

月薪19萬卻存91萬？李旻蔚酸對手「開課教理財」　余天駁斥：資料都沒看清楚

影／選戰倒數！蔡適應打溫情牌　「基隆囝仔回家投票」

「警方偵辦不分藍綠」　民進黨提證據：針對韓國瑜假訊息偵辦48件

穿H戰袍挺「2號」？博恩批媒體「標題殺人」：小心我最後一秒支持3號

武漢肺炎疫情「訊息還不明朗」疾管署去函陸方：規劃派員赴當地訪查

蘋果CEO庫克去年報酬縮水8%　但仍高達37.9億元

爆米花／黃健隆強中繼無失分　合庫戰得辛苦靠凝聚力贏球

台港澳十大法治事件　反滲透法、惠台26條均上榜

快訊／五股運動中心拖欠3萬6工程款　工人爬掛鷹架揚言輕生

【2020 CES】三星發表Cube美型小冰箱　租屋、當酒櫃都方便

北花客運首航班次全滿上路！通車初期「最便宜170元」　創史上最低價

許淑華手寫字條致意黑鷹罹難軍官　「我們永遠愛你，永遠感謝你！」

金球獎／女星裝嫩瘋「公主袖」造型　《從前，有個好萊塢》10歲童星轉身網暴動，完勝！

武漢肺炎「擴大搜索範圍」　疾控中心主任：病例數還會增加

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

震撼空拍！蔡英文台南、桃園、新北造勢擠爆23萬人

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

美女財經專家爆料　吳怡農沒女友

韓國瑜：每天看女國中生「又白又漂亮小腿」

何庭歡：想了解館長對韓有什麼誤會

謝龍介問：蔡做得好嗎？　韓粉喊好

韓造勢場「擊落」不明空拍機　一查糗了

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

沈一鳴空官畢業照座右銘曝　同窗淚秀「2160期徽密碼」

投票必知5事　秒懂有效票跟廢票

11張圖回顧韓2019年「Top10語錄」

更多熱門

相關新聞

穿H戰袍挺「2號」？博恩批媒體「標題殺人」

穿H戰袍挺「2號」？博恩批媒體「標題殺人」

網路政治脫口秀節目《博恩夜夜秀》日前播出節目片段，只見副主持人賀瓏穿上「H夾克」，喊著支持2號等言論，僅管《博恩夜夜秀》該片段只是節目效果，卻有部分韓粉誤認是在表態支持國民黨總統候選人韓國瑜，接著引來媒體報導。對此，薩泰爾娛樂在臉書上聲明，呼籲媒體不要標題殺人。

周佳琪寫給屏東女孩．小英的一封信

周佳琪寫給屏東女孩．小英的一封信

蔡英文鍾佳濱合體　車隊掃街號召返鄉投票

蔡英文鍾佳濱合體　車隊掃街號召返鄉投票

蔡英文踩場「韓國瑜地盤」　高雄青年激動搶拍照、揮旗「光復高雄！」

蔡英文踩場「韓國瑜地盤」　高雄青年激動搶拍照、揮旗「光復高雄！」

「叛國說」 是用詞不精確，或是心底話？

「叛國說」 是用詞不精確，或是心底話？

關鍵字：

蔡英文台灣吳念真總統大選競選影片

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面