藍綠決戰高雄將登場　保三「偵爆萌寵」警犬隊出動

記者洪正達、吳奕靖／高雄報導

蔡英文高雄選前之夜即將開始，警察局保三警犬隊已率先進入場內嗅聞爆裂物，確保民眾及來賓安全，高雄市警局表示，因應今晚活動都有數以萬計的民眾到場，除一般制服員警、便衣刑警、刑事局防爆小組進駐外，警犬隊領犬員也在會場內來回穿梭，排除危險物品。

▲警犬隊在場內嗅聞危險品。（圖／記者吳奕靖攝）

市警局強調，在維安部署方面，將會有大量警力支援場地轄區分局，加強相關交通疏導與維安，針對集會場所規劃派遣偵爆犬期前場地偵檢，刑事局防爆小組也會派員現場待命，預防有心人士放置爆裂物造成驚擾與破壞，市警局強調，2處造勢晚會均禁止使用空拍機，並使用空拍機干擾槍全程監控保護到場民眾安全，以及1000組移動及固定式攝錄器材現場全面蒐錄，預防任何突發事故發生。

▲警犬進行偵爆作業。（圖／記者洪正達攝）

其次在集會秩序暨交通順暢部分，均已規畫階段性交通管制措施，提醒當日經過管制區場所用路人注意改道行駛，並呼籲民眾利用大眾運輸交通工具，避免塞車，另外為考量2場造勢會場緊鄰捷運站，也一併規劃「選前之夜大眾捷運疏處」勤務全面維安，並協調高雄捷運公司增派車次加強疏運，站體內也會加派服務人員引導轉乘，請民眾遵循相關告示牌及員警引導，確保行進動線順暢及安全。