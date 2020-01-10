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選前倒數！王金平罕見合體馬英九　絕口不提「韓國瑜動蒜」

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▲▼馬王合體為費鴻泰掃街站台。（圖／王金平辦公室提供）

▲馬王合體為費鴻泰掃街站台。（圖／王金平辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

 2020大選倒數最後一天，前總統馬英九10日上午罕見與前立法院長王金平合體，一同為國民黨立委費鴻泰掃街拜票，被外界解讀是藍軍大團結。王金平表示，雖然到目前為止仍沒有喊出「韓國瑜凍蒜」，但他幫助立委輔選就是幫助國民黨；馬英九則說，實際上與王金平一直都有聯絡，今天兩個人要共同為費鴻泰掃街，「當然責無旁貸」。

10日一早上午10點不到，馬英九便走入費鴻泰競選總部，並與現場選民及工作人員握手致意，過沒多久王金平也現身，一旁的支持者看到兩人同時現身在費鴻泰的競選總部都很興奮，紛紛喊著「大團結」，國民黨台北市議員秦慧珠還跟王金平「討抱抱」，感謝他在立法院時的照顧。

▲▼馬王合體為費鴻泰掃街站台。（圖／王金平辦公室提供）

▲馬王合體為費鴻泰掃街站台。（圖／王金平辦公室提供）

對於首度與王金平合體站台，馬英九表示前一陣子王金平還特地到辦公室看他，所以實際上兩人一直都有聯絡，而今天要為共同的好朋友掃街，「我當然責無旁貸，一定完全配合」。

王金平則表示，他們堅決反對民進黨在國會再度過半，「他們過半是國家的災難」，所以一定要讓不能認同民進黨的立委都能繼續連任，讓立法院裡有足以抗衡、抵制民進黨力量的立委席次，還誇讚費鴻泰長期以來不論在台北市議會還是立法院都有最優秀的表現，呼籲選民共同支持費鴻泰繼續在立院打拚，為國家人民貢獻。

▲▼馬王合體為費鴻泰掃街站台。（圖／王金平辦公室提供）

▲馬王合體為費鴻泰掃街站台。（圖／王金平辦公室提供）

不過由於王金平將出席晚間國民黨在板橋舉辦的選前之夜，外界好奇是否等於公開表態支持韓國瑜？王金平則說「我支持委員的競選」，晚上會也會待在板橋並不會到高雄，「回到南部已經很晚了」，但只要全國性的立委需要他，自己都會應邀錢去幫忙。

被問到屆時是否會喊出「韓國瑜凍蒜」時，王金平笑說「好像到現在為止還沒有吧」，不過他已經講過很多次，幫助立委輔選就是相對地幫助國民黨，這些力量都會貫穿到總統的競選上，毫無問題。

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