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哪屆總統大選熱度最高？網友答案一面倒「04年大選超熱鬧」

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,總統候選人韓國瑜講話。（圖／記者李毓康攝）

▲網友表示，今年總統大選熱度似乎比上屆更加激烈。（圖／記者李毓康攝）

記者范姜士航／綜合報導

2020總統大選投票即將在11日舉行，各陣營都在選前最後倒數階段舉辦造勢晚會，借此吸引選民的支持。今年大選熱度似乎比上一屆更加熱烈，就有網友在PTT發文詢問，歷年哪屆總統大選熱度最高？結果大家答案非常一致，直呼那年超「不可思議」。

網友在PTT八卦版發文詢問「歷年哪屆總統大選熱度最高」並提到自己才24歲只有參與到上屆總統大選，感覺這屆比上屆更加熱烈，更直說「319槍擊案那次也是沸沸揚揚」，不知道鄉民覺得哪屆熱度才是最高的。

▲▼陳水扁、呂秀蓮。（合成圖／記者李毓康、張一中攝）

▲多數網友認為，319槍擊案是讓2004年選舉熱度竄升的原因。（合成圖／記者李毓康、張一中攝）

結果網友下面壓倒性的回覆是2004年的總統大選，「2004無法再超越了」、「2004史上最經典」、「第一次凱道大夜市」、「2004超刺激還有子彈」、「連宋對阿扁那年吧才差幾萬票耶」「2004阿，開完票一堆人沒休息呢」，也有網友查完投票率回文表示，以投票率來看應該2000年熱度是最高，那年投票率有82.69%比2004年的80.28%還高，2000年還同時創下兩個空前的紀錄，一個是最低總統得票數「李敖的16,782票」另一個是最多組候選人「5組」。

▲2004年總統大選得票數。（圖／翻攝自維基百科）

▲2004年總統大選得票數，雙方最終票數差距僅有25,563票。（圖／翻攝自維基百科）

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