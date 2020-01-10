蔡英文選前之夜凱道造勢　交通管制路線出爐

▲民進黨總統候選人蔡英文選前之夜在凱道前造勢，警方也進行交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

民進黨中央黨部於1月10日選前一天晚上6時至10時，在凱達格蘭大道舉辦選舉活動，警方也特別在凱道周圍進行交通管制，並提出建議改道路線供民眾參考，也希望駕駛朋友能夠提早繞道而行，避免受塞車影響心情。

警方表示，針對管制時間從10日0時至23時59分，管制範圍主要以凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)雙向全線車道、公園路(常德街〔不含〕至貴陽街〔不含〕)東側1線車道、中山南路(徐州路〔不含〕至愛國西路〔不含〕)雙向全線車道(不含徐州路至凱達格蘭大道東側慢車道)。

另外，為避免現場群眾人潮溢出，造成人車交織，本局將視現場狀況及人數彈性管制周邊中山南路、仁愛路、信義路等部分路段，以維持人、車安全，另外也呼籲參加的民眾應多搭乘大眾運輸工具。

而警方也提出建議改道動線，往東車流從襄陽路/凱道→公園路→愛國西路/忠孝西路續行、往西車流改由青島東路/濟南路/徐州路/仁愛路→林森南路→南海路/忠孝東路(迴轉道迴轉)/市民大道(迴轉道迴轉)續行。

往南車流從中山南路→忠孝東路/市民大道→中華路/金山南北路續行、往北車流由羅斯福路/杭州南路→愛國東西路→中華路續行。

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