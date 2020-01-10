陳樹菊遭批「老人智力不足」　游淑慧酸：蔡英文也是4年級阿嬤

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台東愛心菜販陳樹菊力挺在國民黨總統候選人韓國瑜，卻反遭網友批評「老人智力不足」。對此，國民黨議員游淑慧在臉書酸，「蔡英文也是四年級的阿嬤」。

過去做公益感動眾人的賣菜嬤陳樹菊，在廣告中表達力挺韓國瑜當選，結果遭疑似遭到網軍毒舌批評「老人智力一向不足，別為難她」。

對於網友攻擊，韓國瑜日前表示，這些網軍水準實在太差了，為什麼支持他的人就要被攻擊？相信這點廣大人民是不會接受的。

游淑慧則說，不明白為什麼英粉要去罵陳樹菊「老人智力一向不足！」、「老人好騙」...咦，他們不知道「蔡英文和陳樹菊都是四年級的阿嬤嗎？」、「陳菊年紀比陳樹菊還大！」更諷刺，只是不知道家財萬貫的蔡英文，這輩子做的公益有陳樹菊阿嬤多嗎？

▲韓國瑜拜訪陳樹菊女士。（圖／記者張榮恩攝）



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