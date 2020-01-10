徐佳瑩選前PO文提「9、2」慘被出征　何庭歡：只有1450才有言論自由嗎？

記者楊蕓／台北報導

針對歌手徐佳瑩在臉書發文，因提到「9」和「2」敏感數字，引發網友留言批評，韓國瑜競辦10日召開記者會聲援，發言人何庭歡表示，台灣言論自由的社會變成「文字獄」嗎？假設今天民進黨是9號，蔡英文是2號，這篇貼文是不是就會被解讀成「有創意」，直呼「只有1450才有言論自由嗎？」

徐佳瑩9日在臉書發文，寫下「離家9天回來有2老迎接真好」，附上與父母的合照，媽媽開心比「2」，由於數字敏感，讓部分網友解讀是在暗指支持「9號國民黨」與「2號韓國瑜」，網友在底下留言「妳故意提到這兩個數字的行為真的令人失望」、「如果這一篇是政治文，我這輩子只會猛烈地痛恨妳！一秒天使粉轉地獄黑」。

貼文引發爭議後，該文目前已重新編輯，刪掉敏感數字改為「離家多天回來有倆佬迎接真好」，也有不少網友留言力挺徐佳瑩，「支持Lala，什麼都要扯上政治噁不噁心」、「誇張，綠粉這樣也能思想檢查………」，也有網友呼籲大家冷靜，「想支持誰，想選任何人都是台灣人民的自由，這也是我們與對岸不同的地方。」

韓國瑜競辦10日上午在記者會中針對此事批評，何庭歡表示，台灣言論自由的社會變成「文字獄」嗎？她強調，台灣最可貴的就是言論自由，但現在卻變成不同立場的言論好像已經沒有權利，「只有1450才有言論自由嗎？」

何庭歡更質疑，假設今天民進黨是9號，蔡英文是2號，這篇貼文是不是就會被解讀成「有創意」，而不會被出征呢？呼籲言論自由應保障每個人的發言立場，就算到選舉前也要尊重藍綠彼此選擇，而不是因為不同立場就攻擊。

▲何庭歡 。（圖／記者屠惠剛攝）