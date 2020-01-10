掃街「搶救中華民國」　傅崐萁告急：與蕭美琴僅在伯仲之間

▲傅崐萁競選車隊，早上從花蓮縣中區壽豐鄉出發，一路掃到晚上北區新城鄉。（圖／傅崐萁競選總部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮立委候選人傅崐萁競選造勢車隊，9日早上從花蓮縣中區壽豐鄉出發，一路掃到晚上北區新城鄉。傅崐萁誠摰懇託鄉親，「請大家全力支持傅崐萁，絕對不能讓民進黨在立法院過半，請大家全力下架蔡英文，我們一起搶救中華民國。」

傅崐萁同時接受電視媒體採訪表示，2020總統暨立委大選已到最後關鍵時刻，還有一天就要投票，相信所有的鄉親必須做一個神聖的決定。因為沒有交通，就沒有產業，也就沒有地方的繁榮，尤其，花蓮的建設、地方的幸福，我們不能等。

▲傅崐萁表示，與蕭美琴在伯仲之間，請大家集中力量全力支持。

傅崐萁指出，現在傅崐萁與蕭美琴在伯仲之間，請大家全力支持傅崐萁，全力下架蔡英文，絕對不能讓蔡英文連任，絕對不能讓民進黨在立法院過半，我們一起搶救中華民國，共同搶救地方的產業、交通，努力搶救孩子美好的未來。

傅崐萁說，唯有打通國道六號、興建環島高速公路，才能夠解決花蓮長期對外交通不便的問題，才能夠帶動地方產業，地方才能夠幸福，讓孩子回鄉的路，不再如此的遙遠，請大家大團結支持六號傅崐萁。

傅崐萁呼籲為了代代的兒孫，為了花蓮的幸福、繁榮，希望大家大團結一心，下架民進黨下架蔡英文，全力搶救中華民國，票投6號傅崐萁，為花蓮的幸福未來投下神聖的一票。

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