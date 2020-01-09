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高雄選前之夜超級比一比！藍綠面積3比4「藍喊50萬人」　綠諷：假總統府　

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▲陳其邁陣營公布選前夜造勢場地空照圖 。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲依照2018年陳其邁競選辦公室揭露的資料來看，明天選前之夜雙方是否能達標，各自解讀，藍綠面積比約3比4。（圖／資料照／陳其邁競辦提供）

記者洪正達／高雄報導

2020總統大選剩下不到48小時，韓、蔡2人都即將在10日選前之夜來到高雄，除了比聲勢也比人數，其中蔡陣營地點選在鳳山西站後方廣場，韓陣營則選在台糖物流園區，人數方面，蔡喊出20萬人，韓則喊出50萬人到場，對照2018年市長選戰選前之夜綠營揭露的資料來看，雙方都在同一地點舉行，台糖園區面積為41,516平方公尺，鳳山西站為65,129平方公尺，場比面積藍綠約是3比4，是否可達到預期人數，雙方各自解讀。

目前群眾造勢人數計算方法，比較科學的算法是以每平方公尺最多站3人：不扣除舞台和布置，高雄藍營這次使用台糖園區41,516平方公尺*3，擠滿人最多是12萬5000人；高雄綠營使用的鳳山場，不扣除舞台和布置，65,129平方公尺*3，擠滿人最多是19萬5000人。不能再多了，除非是疊成「人床」。

在蔡陣營部分，從傍晚5點起將由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人在鳳山西站出口發放「光復高雄新年快樂」限量3萬個紅包袋，晚會隨後會在6點開始，總統蔡英文預計在晚間7點40分上台，在人數方面，蔡陣營喊出20萬人到場，執行總幹事康裕成表示，綠營選前之夜場地面積稍大於對手，不過他們僅訴求20萬人到場，如果場地每個角落都填滿人，參加人數應可比對方多，提到韓陣營「總統府」舞台，康也不忘諷刺就像韓一樣，假政見、假總統府。

針對明日即將舉辦的光復高雄之夜造勢活動，蔡英文競總表示，邀請南台灣的朋友和高雄人一起站出來，下午5點在捷運站領取完紅包袋後，直接步行到活動現場，光復高雄之夜預計於晚間6點正式開始，表演團體部分，邀請歌手林宗興、以及陳明章老師帶領的樂團，以溫暖的聲音，一起找回高雄這座城市的溫暖。

蔡陣營競總活動部主任高閔琳則說，助講者名單呼應蔡英文總統於去年12月14日南下發表「大南方 大發展」計畫，除了希望光復高雄、也期待南台灣一起贏得勝選，因此，助講者特別邀請台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安，期待明天晚上高雄市民朋友走出來，南台灣的民眾陪著高雄人一起站出來。

▲▼ 總統府搬來高雄 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜選前之夜以總統府外型搭建舞台。（圖／記者洪正達攝）

至於韓國瑜選前之夜部分，活動時間從晚間6點起到10點，上台助講的部分依序由周錫瑋、葉匡時、謝龍介、胡志強、李四川、黃健庭，以及李四川，中間由表演由黃俊雄布袋戲及謝龍介、苦海女神龍黃鳳儀進行《台語四句聯大PK》，最後除了3位神秘嘉賓登台外，韓國瑜將於晚間9點5分上台，過程中還會與新北板橋晚會進行連線，是否能重現當初市長選戰中的氣勢，目前各界都在觀察中。

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