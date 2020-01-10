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民進黨立委黑馬選前力拼　吳怡農「壯闊台灣」準備承擔新世代

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▲吳怡農與486先生。（圖／記者陳涵茵攝）

▲吳怡農。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導

選前倒數，民進黨新生代吳怡農是此次選戰的黑馬，一場國際記者會讓世界看見吳怡農，看見台灣2020大選。投票前夕，吳怡農還要站上凱道，擔任蔡英文選前造勢晚會的主持人，全力拉抬青年選票。要說吳怡農已成為展現民進黨價值最稱職的「形象擔當」，實不為過。

吳怡農是海外返台的優秀人才，儘管姣好外型有時也是阻力，發表政績、談論世界，但經常曝光在媒體版面上依然還是「外表」為題，每每被問到外表問題他總是傻笑著說「是好事、是好事」，帥氣外表下的吳怡農，其實跟大家想得很不一樣。

吳怡農日前才在國際記者會，多達二十幾家外媒前，重申民進黨反對一國兩制立場，沒有講稿，沒有事前準備，全程以流利英文、眼神堅定的應答，所有現場媒體提問有關香港、反送中、下架吳斯懷等敏感議題，這才發現，原來吳怡農只有在被稱讚帥的時候才會結巴。

投票在即，許多海外青年、留學生從國外奔回台灣投票，吳怡農則是更進一步，七年前放棄美國高盛集團的優渥高薪回台貢獻。總統蔡英文就曾說道，吳怡農當年在國安會服務時，人人稱讚，他代表著國外工作的年輕人願意投入台灣未來，希望吳怡農的挺身而出，可以帶動更多旅外人才回台灣參與民主政治，「未來世代已經準備好承擔責任，年輕世代可以為台灣盡力。」

吳怡農是民進黨新生代，本次選戰提出「壯闊台灣」三主軸：保衛台灣、投資台灣、團結台灣，亦呼應了蔡英文元旦演說內容，「守護主權，不能依靠模糊的九二共識，而是要有堅實的國防、自主的經濟、團結的人民。」他表示，台灣正值關鍵時刻，有那麼多資金願意投資台灣，是過去少有的，大家應該繼續守護這個成果，並支持能支持台灣的力量。

▲吳怡農,吳乃德。（圖／記者陳涵茵攝）

▲吳怡農父親吳乃德。（圖／記者陳涵茵攝）

吳怡農父親為退休中研院學者吳乃德，是黨外時期的健筆，曾在美麗島雜誌社用多筆名撰稿，提倡民主運動，吳怡農曾說：「我爸教我，政治是好的是美的，有一群人願意為台灣付出。」在拜票競選中遇見形形色色的人，他提到，「每一次的選舉，我們看見很多爭執、很多碰撞，有時候以為社會就要開始撕裂了，但我看到的是，背後都一樣，大家對未來的憂慮是一樣的，我們要證明，朝野是可以合作的，我們可以團結台灣。」

▲吳怡農謙和市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農參選受到高度關注。（圖／記者林敬旻攝）

過去待過行政院、國安會，總是正經談論國防政策、國家安全、國防經濟，如今參選卻從外表上被高度注視，吳怡農總說沒事，但旁人都看得出來他的對鎂光燈的不習慣與被關注的彆扭，被國際記者會上被外媒用「Hot」來形容時，也傻笑許久。

吳怡農有類似粉絲後援會的組織，粉絲們以農婦、農友自稱，記者會時還有粉絲在窗外拿大砲捕捉他帥氣身影，甚至連出席活動時身上的行頭，競選小物都成了話題發燒品，連蝦皮都買得到。表面上，吳怡農是令人耳目一新的立委候選人、政壇新偶像，其實，他也代表著民進黨新生代的形象，從威權時期的街頭流血抗爭，直到2020的今天，勇於拒絕中國威脅，守護家園，守住主權，守護自由民主的生活。

▲吳怡農粉絲。（圖／記者陳涵茵攝）

▲吳怡農競選辦公室外粉絲。（圖／記者陳涵茵攝）

吳怡農曾在受訪時提到，「為台灣犧牲我都願意做！」鏡頭前他用屁股寫字、伏地挺身、在台上唱《愛如潮水》，只要閱聽眾喜歡，他照單全收，雖然也常自我提問這些行為到底能對選民傳遞什麼訊息。縱使外貌比政見還受到關注，他也直說只要有機會可以「speak to our audience」那就沒問題。

跟訪過吳怡農幾次，他的幕僚曾私下爆料吳怡農其實是個很ㄍ一ㄥ的人，非常注重小細節，就連吳怡農都曾自嘲「同事應該都覺得我很難搞」，競選期間曾為高盛的老同事從香港來拜訪，也爆料說以前的吳怡農跟現在真的不太一樣。即使不符合他的個性、不習慣賣笑，對他來說，首次參選如雛鳥試飛，每次曝光都是展翅機會。

▲吳怡農。（圖／記者陳涵茵攝）

▲國際記者會上有來自美國、澳洲、日韓、歐洲多達20家媒體。（圖／記者陳涵茵攝）

海外遊子歸國，流浪美國、香港最終還是選擇歸根，吳怡農想盡辦法將眼睛看到的世界與國際觀帶回台灣，曾為陸軍特戰隊一員，吳怡農不僅穿軍服時遵守保衛國家的命令，褪下軍服時依然以筆代槍盡著使命，開設小眾媒體「壯闊台灣」。

若你是他的粉絲，讀過其中幾篇文，不難發現他的筆下經常提到各國局勢與各國軍制度，眼界始終繞著世界公轉，希望台灣在地圖不僅僅只是一點，還要是很重要的一點。

▲吳怡農。（圖／記者陳涵茵攝）

▲吳怡農不僅顏值高也是金融界精英。（圖／記者陳涵茵攝）

曾在菁英企業高盛集團擔任高層，吳怡農原可坐享千萬年薪，卻拋棄一切回台，捍衛台灣民主自由，更用擅長的經濟觀點分析台灣國際局勢，他說，「我們以為自己是個孤兒，或者是一座孤島，現在我們發現，我們的堅持受到國際肯定。」

吳怡農選擇海歸，投身民進黨，重視台灣民主的珍貴與得來不易，吳怡農認為，社會風氣從原本不敢表態立場、到不太習慣到現在願意站出來，各界意見領袖站出來願意發聲，都是民主進步的展現。他也欣慰地說：「透過這次大選，看到台灣的政治氛圍的轉變，這就是台灣自由民主美好之處。」呼籲選民一定要在11日站出來，並將政黨票投給民進黨，捍衛台灣民主。


 

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