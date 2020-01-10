周美青現身韓國瑜選前之夜？　馬英九：她現在要做外祖母很忙

▲馬王選前合體，替費鴻泰造勢掃街。（圖／費鴻泰辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

2020大選進入最後關鍵時刻，國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜將回防高雄本命區，打出3位「人氣夫人牌」神秘嘉賓，傳出前總統馬英九夫人周美青也是其中一位。對此，馬英九10日受訪時表示「那個沒有，我也沒有接到邀請」，恐怕是無中生有，還笑說「她現在要做外祖母很忙」。

馬英九10日上午罕見與前立法院長王金平合體，一同為國民黨立委費鴻泰掃街拜票，被外界解讀是藍軍大團結。上午10點不到，馬英九便走入費鴻泰競選總部，並與現場選民及工作人員握手致意，過沒多久王金平也現身，一旁的支持者看到兩人同時現身在費鴻泰的競選總部都很興奮，紛紛喊著「大團結」，國民黨台北市議員秦慧珠還跟王金平「討抱抱」，感謝他在立法院時的照顧。

▲馬王合體為費鴻泰掃街站台。（圖／王金平辦公室提供）



費鴻泰表示，他是在兩週前分別邀請韓國瑜、馬英九、王金平，希望他們能夠陪同掃街，在向馬前總統探詢時說明可能會邀王前院長同台，當時馬二話不說立刻同意，也不排斥合體；稍後他再電詢王金平，王也一口答應，才有今天「獨家馬王同台」的畫面。

馬英九受訪時表示，看到前一天國民黨總統候選人韓國瑜在凱道的造勢確實非常浩大，而且並沒有動員任何人，「一號召就出來了」，代表情勢正在快速轉變當中。

至於周美青最終是否會現身高雄的選前之夜，馬英九僅表示「那個沒有，我也沒有接到邀請」，恐怕是無中生有，要請內政部去查一下，還笑說「她現在要做外祖母很忙」。

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