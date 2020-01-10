嘉義市立委選戰制勝關鍵？　1成中間選民影響勝負

▲國民黨嘉義市立委候選人傅大偉。（圖／記者張榮恩攝）



記者路皓惟／綜合報導

2020年總統立委大選進入最後倒數，本屆嘉義市立委選舉形成8搶1局面，參選人數歷屆最多，選情特別激烈。嘉義市選舉人數大約近21萬人，基本盤綠略多於藍，比例大概在5比4，因此勝選的關鍵在於1成的中間選民。

本屆嘉義市立委候選人，分別是國民黨傅大偉和民進黨王美惠，以及市議員凌子楚、蔡永泉和戴寧，其中有5位現任議員。而藍軍傅大偉和綠營王美惠都有基本盤，形成一股強大對決力量，至於凌子楚、蔡永泉和戴寧的基層實力也不容忽視。

根據過去3屆立委選舉結果，投票率分別是57.37%、73.65%、66.77%，平均投票數約13萬5千人，有效票大約是13萬2千，至少要有49.8%得票率才有機會勝選，也就是至少要拿下6萬5千票。

▲民進黨嘉義市立委候選人王美惠。（圖／翻攝自Facebook／王美惠）



回顧2008年第七屆立委選舉，嘉義市選區國民黨江義雄以5萬2774票當選，2012年第八屆立委選舉，民進黨李俊俋拿下7萬2343票，以437票險勝拚連任的江義雄，2016年第九屆立委選舉李俊俋以7萬3965票勝選連任。

目前嘉義市由藍營執政，有較多的行政資源，而眷村出身的傅大偉，有望在嘉義經國和精忠兩大眷村獲得多數支持。至於無黨籍議員凌子楚和蔡永泉多是「綠底」，可能會分食綠營票源，而年輕的無黨籍議員戴寧主打宜居都市和動保理念，可望吸引不少年輕選民的支持，搶下中間選票，在本次嘉義市選區立委形成影響勝負的關鍵。

▲無黨籍嘉義市立委候選人戴寧。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市立委候選人 戴寧）



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