陸軍已婚少校同宿女上士　法庭辯：她被媽媽趕出來需要地方睡覺

▲已婚的前陸軍少校每個星期天找女上士共宿職務宿舍，被法官判要賠償妻子8萬元。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

前陸軍司令部戰訓處閻姓少校保防官，不顧已婚身分，和同單位陳姓女上士交往並定期共宿職務宿舍，事發後2人都被軍方懲處並退伍，閻妻提告質疑2人通姦求償100萬元，士林地院認為無證據證明2人確有性行為，但被監視器拍下撫摸背部、試圖親吻等畫面，已發展出男女情愛關係，侵害閻妻的配偶權益，因此判2人連帶賠償8萬元。

閻妻提告主張，她原本也是職業軍人，和閻男2007年5月結婚後生子，她為照顧小孩選擇退伍回南部娘家，沒想到閻男卻從2017年10月起，和陳姓女上士共宿台北市北投區的職務宿舍，並在宿客內發生通姦行為。

▲涉婚外情的閻姓少校和陳姓女上士遭軍方懲處後都已經退伍。（圖／取自免費圖庫pexels）

閻男辯稱，和妻子爭執不斷，婚姻早有破綻，而陳姓女上士因為被母親趕出家門、和男友相處不睦，又因為正在進修學業，需要地方過夜，所以提供宿舍空房給陳女。

陳女也說，因為朋友不方便長期提供住宿，她還有信貸、學費壓力，沒辦法另外租屋，所以接受長官閻男的好意入住，但否認與閻男交往，也沒有發生性關係。

法官調查認為，軍方雖以「違反性別分際」處分閻男和陳女，但全案並無證據證明2人確有發生通姦、相姦的性關係，不過陳女幾乎每個星期天下午到隔天上班前，都入住閻男的職務宿舍，閻男還把陳女帶到房間擁抱、撫摸背部及意欲親吻，任由彼此發展男女情愛關係，已逾越男女正常社交分際，因此判2人要為侵害閻妻配偶權，連帶賠償8萬元。可上訴。

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