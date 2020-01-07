家門口多雙鞋！竹科工程師闖入見這幕崩潰　手機又見妻嬌嗔：嗯～小王秒下跪

▲工程師返家驚見妻子與小王共處一室，查手機又驚見2人曖昧訊息，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

范姓竹科工程師週五下班後返回台北住家，卻撞見妻子與吳姓小王共處一室，查看手機後，又見到2人互傳曖昧、鹹濕對話，也經常在外牽手、擁抱、接吻等，回到家後甚至還視訊電愛，讓范男氣得立刻對吳男提告求償。法院審理後，認定吳男侵犯范男的配偶權，於是判他須賠償對方30萬元。

根據判決，范男提告主張，他與妻子結婚5年多，而他平時在竹科擔任工程師，2017年10月的某個周五下班後返回台北，卻發現妻子與吳男共處一室，他當下立刻質問2人，2人則坦承外遇出軌，吳男更是下跪道歉，還寫下悔過書。

范男還提到，當時他經過吳男同意查看手機，竟又發現吳男與妻子的曖昧、鹹濕對話，妻子事後則坦承與吳男發生過關係，范男頓時頭頂冒綠光，氣得一狀告上法院，並求償100萬元。

不過，吳男卻抗辯主張，當時他是被逼著下跪、寫悔過書，但他確實知道范妻是有夫之婦，也承認介入對方感情，但雙方只有牽手、擁抱、接吻及互傳曖昧訊息等，從未發生過關係。

法官審理時認為，范妻已坦承與吳男發生過4次關係，1次在對方住處，其餘3次則在車上，而吳男也在庭上表示，自己確實有介入對方感情，也坦承有親密舉動，甚至視訊電愛發出呻吟聲，法官認定吳男確實侵害范男配偶權，因此判他須賠償范男30萬元。全案可上訴。

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