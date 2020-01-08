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何如芸16年婚變開庭淚崩喊「我不懂法律」　盼好聚好散「祝他幸福」

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記者劉昌松／台北報導

藝人何如芸和花蓮美侖飯店董事王敏錡16年婚變，8日正式走進法院，士林地院家事庭上午針對2個孩子的扶養權等問題進行調解，何如芸在不公開的調解庭內情緒激動失控，淚崩哭喊：「我不知道，我不懂法律」，聲音大到庭外都能聽到，何在庭後受訪表示，「希望可以好聚好散，祝他(指王敏錡)幸福。」

▲▼ 何如芸 。（圖／記者劉昌松攝）

▲藝人何如芸為離婚官司出庭調解後表示「希望可以好聚好散」 。（圖／記者劉昌松攝）

何如芸8日親自出席調解，王敏錡則僅有2位律師代表出庭，何在調解庭開始沒多久，就因為庭內空氣沉悶，出來透氣，雙手遮臉休息一陣子後回到庭內，仍難掩激動情緒，聲淚俱下地說「我不知道，我不懂法律」。

庭後何如芸位說明離婚調解是否成功，僅表示，「希望可以好聚好散，祝他(指王敏錡)幸福」，媒體追問現在是否能見到孩子，何表示「基本上，小朋友的見面是沒有問題，我擔心的是將來，謝謝」。

▲▼何如芸淚認16年豪門婚變，丈夫王敏錡透過律師聲明。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲何如芸表示現在跟孩子見面沒有問題，「我擔心的是未來」。（圖為資料照／翻攝自臉書／何如芸）

何如芸和王敏錡2003年結婚後，育有2個兒子，2019年底被爆出已分居，且何主動提離婚，何的經紀人曾透露，本來夫妻倆就計畫要送小孩去新加坡讀書，沒想到她一將離婚想法提出，老公就提早將孩子送走，何自己也在臉書發文表示，「最近我常常想，一條路是不是只有一個方向？與其一條路走到黑，不如選擇華麗的轉身！」

王敏錡則是透過律師發表聲明表示，何如芸2019年4月主動提離婚，過程中雙方律師約談多次，但何從未到場。關於送小孩前往新加坡念書，何早已知情，「且小孩的機票還是何如芸妹妹代訂」，「小孩6月底到新加坡準備就學，期間何如芸女士完全沒探望過孩子」。

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