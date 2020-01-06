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馬俊麟外遇王瞳…不公開審理「關門大戰100分鐘」　律師曝正宮梁敏婷心情　

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記者羅志華／台北報導

王瞳與馬俊麟在民視《大時代》飾演情侶，不料2人疑似假戲真做，不但甜蜜傳訊、書信往來，更在2019年9月被周刊拍到一起喝豆漿，讓馬俊麟妻子梁敏婷氣得向他們提告求償400萬；2020年1月6日士院民事開庭，王瞳律師聲請不公開審理，在審理近100分鐘後，雙方律師對案情低調不透露，當記者問到正宮梁敏婷的心情時，律師才終於鬆口「正常拉！可以去看她IG」。

▲王瞳馬俊麟記者會 。（圖／民視提供）

▲馬俊麟外遇王瞳後，召開記者會坦承「沒控制好感情」，更怨妻子提告「不知道是幫我還是…」，本應是「澄清記者會」卻成了「告白大會」，讓眾人傻眼。（圖，資料照／民視提供）

梁敏婷自2019年6月起，陸續發文「1個便當3個人吃不飽」等內容，暗示王瞳當小三破壞家庭，期間王瞳曾向梁敏婷傳訊「會悔改」，並承諾不再私下接觸，不料9月時，王瞳與馬俊麟又被周刊拍到一起上健身房、喝豆漿，讓梁敏婷氣得向2人提告求償400萬。

王瞳接到書狀後，於2019年10月2日晚間，帶著媽媽、阿姨想上門道歉，不料阿姨竟當場暴走，怒嗆梁敏婷「管好老公」，梁敏婷無奈之下，將影片在網路上公開，痛訴王瞳破壞自己家庭，竟還帶人「侵門踏戶」，整起事件也終於爆發。

馬俊麟與王瞳火速於隔日召開記者會澄清，不料竟成了「告白大會」，馬俊麟除了感嘆「我很渺小的事業得來不易，不知道她（梁敏婷）提告是幫我還是…」，更處處護著王瞳，「王瞳小姐她於公於私都是幫助我的人」，最後坦承「沒控制好感情」，整場記者會的內容，不只讓梁敏婷聽來相當刺耳，更讓眾人傻眼。

梁敏婷委任律師先前受訪表示，梁敏婷偶然在馬俊麟車上，發現王瞳的「超友誼卡片」，驚覺他們是「玩真的」，3人攤牌後，梁敏婷選擇原諒，直到周刊拍到王瞳與馬俊麟一起喝豆漿，梁敏婷才認清他們私底下仍往來密切，憤而提告；律師表示，梁敏婷隻身嫁來台灣，與王俊麟又有2個小孩，目前暫時不考慮離婚，但未來該怎麼走，還是要「再想想」。

由於目前案情不公開審理，雙方律師都被下達「封口令」，對案情、審理進度、當事人和解意願皆絕口不提，梁敏婷委任律師經不住記者連番追問，更苦笑求饒「拜託你們別再猜了」，而王瞳委任律師則一路講電話快步離開法院，未做任何回應。

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