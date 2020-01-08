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明道的哥哥帶妻小走黃泉路　解剖驚見妻子胃裡「有藥物顆粒」

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▲▼內湖3屍，明道哥哥山林中輕生。（合成圖／記者林敬旻、黃彥傑攝）

▲法醫解剖明道的哥哥1家3口遺體，發現明道的嫂子胃內有不名藥物顆粒殘留。（合成圖／記者林敬旻、黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人明道的哥哥林姓男子疑因在外欠下龐大債務，4日在台北市內湖山區勒斃妻兒後，再自己上吊結束生命，士林地檢署檢察官8日下午會同法醫前往解剖，發現林妻胃裡有疑似藥物殘留的顆粒，林男和兒子體內沒有，檢方將把相關採樣送請化驗確認成分。

林男4日下午2時許，騎機車載著妻兒前往內湖安泰街山區，將車停在廟門口後，之後被人發現1家3口陳屍約800公尺外的步道邊，由於除了林男疑為自行上吊身亡外，林妻與兒子頸部兩側皆有血痕，且上方還有束帶，現場卻無掙扎、反抗痕跡，檢警懷疑林妻和兒子曾遭藥物迷昏。

士林地檢署取得家屬同意後，檢察官黃德松8日會同法醫前往新北市板橋殯儀館解剖3人遺體，家屬僅明道的堂哥在場，結果確認林男的妻兒確實遭勒斃死亡，且林妻胃部有藥物顆粒痕跡，但無法從外觀判斷殘留顆粒成分，已採樣3人體內相關檢體，連同陳屍現場發現的不名瓶裝液體送請化驗分析，遺體則發還家屬。

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