快訊／潤寅假交易詐貸386億起訴36人　楊文虎夫妻遭求刑30年

▲楊文虎王音之夫婦詐貸386億後落跑遭通緝，留下來的女兒、兄弟遭收押起訴。（圖為資料照／翻攝調查局網站）

記者劉昌松／台北報導

老牌塑料貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌勾結福懋、中纖、新纖等上市櫃公司高層，以假交易、借新還舊等手法，向合庫等9家銀行詐貸386億，楊氏夫妻卻事件爆發前落跑出境，被留下的女兒、兄長胞弟先後因涉嫌協助詐貸、滅證、洗錢而遭收押，台北地檢署9日將潤寅千金女兒楊于晨在內36人，依違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，其中遭通緝的楊文虎夫妻被具體求刑30年重刑。

檢調查出，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進出口的潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌從2012年起，反覆向銀行詐貸，2019年6月東窗事發前，楊文虎夫妻逃亡赴美，留下80多億元呆帳，千金楊宇晨因涉嫌協助父母洗錢，同年9月準備搭機離境前被檢調攔下；楊文虎的哥哥楊文海以及王音之的弟弟王振賢，也分別因協助滅證、洗錢等罪嫌遭約談後聲押獲准。

除了楊文虎夫妻家人涉案，檢察官還查出福懋、新纖、台化、中纖等上市櫃公司，皆有高層或業務人員涉嫌協助製造假交易單據，讓潤寅拿去以應收帳款等名義，向銀行反覆詐貸、以新還舊，潤寅除透過水果行業者蕭炯桂幫忙送錢給福懋副總黃明堂等人當回扣，還找星榮物流公司幫忙應付銀行照會通知，掩護詐貸成功。

全案由北檢主任檢察官張書華率陳映蓁、林俊廷等吉組檢察官，歷經半年密集搜索約談，聲押包括潤寅千金楊宇晨在內22人，9日將全案36名被告提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

明道的哥哥帶妻小走黃泉路 解剖驚見妻子胃裡「有藥物顆粒」

何如芸16年婚變開庭淚崩喊「我不懂法律」 盼好聚好散「祝他幸福」