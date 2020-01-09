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潤滑液「超快感」後她下體感染　小王讓人夫綠到出汁還猖狂：已獲你的祝福

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▲▼偷情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻與小王偷情完後竟下體感染，服藥被老公發現姦情曝！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台中報導

人妻小蕙（化名）背著老公與林姓男子壞壞後，陰道因感染需服用藥物，不料被老公發現，姦情曝光！林男被依妨害家庭罪處3月徒刑，得易科罰金9萬元。林男不服上訴，辯稱人夫阿智（化名）有原諒並「祝福」他們，但慘遭台中高分院法官打臉，駁回上訴，全案定讞。

2018年9月晚上，林男明知小蕙有老公了，竟還與她一同購買超快感蘆薈潤滑液後，再帶回家「激戰」！沒想到小蕙事後下體不適，更慘被老公發現她在服用陰道感染藥物，經老公追問並同意老公瀏覽她與林男的LINE對話內容後，偷情一事再也藏不住了。老公憤而提告，林男一審被判有罪。

但林男上訴辯稱，人夫阿智曾向他表示，「她（指小蕙）有回來，東西拿一拿又走了！我也覺得很煩很累了！所以請你像以前一樣把她帶走！既然你已經帶走她了，那我也祝福你們！這段期間我也想了很多，或許你才是她的最愛！也是她最想嫁的人！請你找個地方給她吧！我有自己的生活要過！」

同時也拿出阿智曾寫給小蕙的一張字條證據，上頭記載「這是我最後一次的被妳傷害了。謝謝妳！我也做了我的決定了，請妳去過你們的生活吧！我累了！」等語。主張阿智已明白表示要他帶走小蕙，並要兩人一起生活，顯然對於通姦事宜予以放任或容許，依法不得再提出告訴。

不過經二審法官查出，阿智也曾以LINE向林男表示，「林先生：小蕙是我法定上合法的妻子！我能告你們通姦！看你是要走法律途徑還是要怎麼解決！你自己是聰明人，再這樣下去，後果請你自行負責！」可見阿智並無縱容林男與小蕙2人偷情，認為阿智所辯是卸責之詞，均不足採信。因此仍一審判決，駁回林男上訴。

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