東海商圈掃街十人隊伍變百人貪食蛇　陳柏惟忍不住喊：好扯喔

▲民進黨主席卓榮泰多次到台中為陳柏惟輔選。（圖／陳柏惟競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

選戰倒數，基進黨台中市第2選區立委候選人陳柏惟繼霧峰樹仁商圈徒步掃街，吸引大批支持者陪著散步及合唱競選歌曲後，8日晚間再度到龍井東海別墅區徒步掃街，沿路不只有支持者加油打氣，更有許多民眾自發性加入隊伍，直到掃完街後已聚集上百人，連陳柏惟都忍不住喊「好扯喔」，更有網友說「明明沒有造勢晚會啊」。

▲陳柏惟在東海商圈徒步掃街，吸引很多年輕人加入。

從高雄空降來台中挑戰現任立委顏寬恒的陳柏惟，短短3、4個月已在選區掀起一陣旋風，憑著網路高人氣、電視名嘴和滿口不輸國民黨籍謝龍介的流利台語，深深擄獲年輕學子的心，加上民進黨黨內大咖多次到場力挺，氣勢如虹，使得顏寬恒團隊繃緊神經，投入比以往更多的資源尋求連任。

陳柏惟昨晚在東海商圈徒步掃街時表示，在台灣，大家能自由地出來散步，能在天橋下一起喊「出來投票」、能在天橋上排隊合照、能自由表達投票意志，台灣人的天橋是民主自由的天橋，但他卻想起去年香港反送中運動的畫面，位於交通要衝的天橋總是扮演守護戰線與衝撞的關鍵地點，而在更多沒有民主自由的地方，例如在中國高壓治理下的新疆，人民可能連晚上上街散步的自由都沒有。

由於陳柏惟的高人氣，原本只有10多人陪著散步，沿路不少民眾看到他之後，也跟著人群加入掃街行列，最後解散時人數竟然上百人，面對每天倍數增加的支持民眾，連陳柏惟自己都忍不住喊「好扯喔」。

昨晚結束前，為了能拍下全體大合照，陳柏惟與熱情民眾在台灣大道旁天橋下集結，民眾熱烈高喊「1月11出來投票，支持2號陳柏惟」，現場氣氛非常熱烈溫馨，而利用網路觀看現場直播的支持者也紛紛表示「太感動！」、「下次要動用空拍機了吧！」、「明明沒有造勢晚會啊」，陳也呼籲選民都出來投票，守護在天橋下集結、自由發聲的台灣，不要等到失去了才來爭自由。

至於顏寬恒自嘲是「被黑界的大師兄」，陳柏惟說，顏家在地方獨占利益30年，全台灣有多少人在顏這個年紀財產比顏多？作為一個政治人物卻這樣裝可憐，如果顏寬恒真的覺得當立委很委屈，顏大可不要做，畢竟「個人裝可憐事小，隱藏背後邪惡意圖事大」，陳還說，下次如果再遇到他(顏寬恒)，還是願意跟他抱抱啦，讓他蹭一下沒問題。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來