跨海為曹爾忠站台！郭台銘支持「0至6歲國家養」　讓馬祖搶先試辦

▲郭台銘到南竿宮廟參香祈福。（圖／翻攝自曹爾忠臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020大選倒數2天，藍綠陣營全力衝刺選情。鴻海集團創辦人郭台銘6日首度到馬祖參訪，為無黨籍連江立委候選人曹爾忠站台，他表示，曹爾忠和他一樣，都支持「0至6歲國家養」，並且承諾，將用基金會資源來推動該項政見，讓馬祖搶先試辦來增加生育率。

郭台銘稱自己首次到馬祖來，就是為了替曹爾忠助選，順便到南竿宮廟參香祈福。他上午到山隴北極玄天宮、白馬尊王廟、牛峰境五靈公廟及馬港天后宮祈福參拜，下午又到北竿，在支持者簇擁下掃街拜票，一路上親民地答應和鄉親合照。

▲郭台銘首次來訪馬祖。

郭台銘表示，他和曹爾忠有「關公之緣」，「他跟盧嘉辰委員講了好幾個月，要叫我過來馬祖，盧嘉辰委員跟他說要跟關公講，沒想到上周我們就在土城碰到，上禮拜我就答應了。」此外，他強調，自己跟曹爾忠除了有共同信仰外，兩人也都支持「0至6歲國家養」政策。

據悉，馬祖目前人口共有13,000多，而新生兒每年約僅有100名，郭台銘表示，若是6年下來，新生兒也僅有600名，「如果中央法令沒有這麼快通過的話，我郭台銘的基金會先來推動，讓馬祖能增加生育率。」

▲郭台銘熱情與馬祖鄉親合照、問候。

郭台銘提到，日本最近為了老年化，推動「0到16歲國家養」政策，而且已經在上個月實施了，「我覺得將來還有老年人需要被照顧」。他強調，這次特別飛來馬祖替曹爾忠站台，是希望馬祖的經濟能發站起來、能夠重生，「將來馬祖的廟還要有人拜，所以我們就需要有新生兒，也就是下一代的馬祖人。」

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