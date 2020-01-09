悲！東吳情侶至死相隨...男歌手遺言：告別式播放創作曲　著作權給女友

▲東吳情侶在房間內輕生，警方在男大生手機內找到疑似遺書的文章。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市松山區8日晚間驚傳雙屍命案，就讀東吳大學的1對情侶陳屍住處，且脖子上均有勒痕，警方事後在男大生手機的記事本找到遺書，內文除了向父母親交代後事之外，也告知朋友可以用創作歌曲在告別式使用，另外著作權交由女友打理。

8日晚上9時許，民權東路3段1棟大樓內發現1對男女陳屍屋內，警方到場時發現21歲的林女在陽台上吊，21歲的蘇男則倒臥地上，且初步研判死亡時間超過3小時，警方也在一旁發現抗憂鬱症的藥袋。

警方調查，2人為情侶關係，均為東吳大學學生，蘇男還組成地下樂團擔任主唱，且常常將創作歌曲放到網路平台上，雙方家屬獲悉後也趕往派出所，目前也正等待檢警報驗。

而警方在蘇男的手機內的「備忘錄」中找到一篇文章，內文疑似在交代後事處理，除了向父母交代後事之外，也向朋友直言可以用哪幾首歌當成自己告別式的曲目，最後也希望自己的創作版權能夠交由女友打理。

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