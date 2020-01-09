東吳情侶雙屍悲劇！21歲主唱男大生尋死　女友返家見屍蓋眼也走了

▲松山雙屍案！東吳情侶上吊雙亡。（圖／記者黃彥傑攝）



記者張君豪、黃彥傑、許力方／台北報導

台北市松山區發生情侶雙屍命案，東吳大學21歲蘇男、林女在民權東路三段上的大樓6樓住處內上吊身亡，陳屍屋內。警方8日晚間趕到場，發現陽台有兩組繩圈，女子吊掛著、男子則倒臥地上，初步判定，兩人有憂鬱病史，林女發現男友上吊屍身，哀傷地救下人後也尋短，初步已經排除加工自殺可能性。

事發於8日晚間9時許，松山警方獲報，民權東路三段一棟大樓6樓男女陳屍屋內，趕到場時發現，21歲的林女仍吊掛著、21歲蘇男則倒臥地上，皆已經死亡，身體呈僵硬狀態，不過並未發現遺書，研判死亡時間超過3小時以上，一旁則留有抗憂鬱症藥物袋。經調查，兩人都是東吳大學學生，在地下樂團玩Band。

▲情侶皆是東吳愛樂社團成員。（圖／翻攝「東吳大學愛樂社」臉書）



警方調查，兩名死者為情侶關係，調閱大樓、電梯監視器發現，蘇男8日先行返家，稍晚林女進屋後發現屍身，哀傷地解下男友，並蓋住其雙眼，尋短身亡。經鑑識人員判定，蘇男頸部的勒痕，與現場繩圈吻合，為造成窒息死亡的原因，加上有憂鬱病史，初步排除加工自殺的可能性。

據了解，情侶兩人都是東吳大學在校學生，都是愛樂社團成員，其中蘇男2018年和另外2名社員共組地下樂團，擔任樂團主唱，曾獲邀到台中某大學開演唱會；他也常透過YouTube、Soundcloud等平台上傳自己創作的電子樂曲。

林女也是樂團成員，經常幫蘇男樂團拍照片，警方證實，兩人為情侶關係，但屋內的抗憂鬱症藥物仍不能確定是屬於誰，加上並未留下遺書，警方目前約談校方和家屬，進一步釐清死因。

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