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慟！東吳情侶雙屍真相曝...驚見男友上吊亡　她輕輕解下再同赴黃泉相會

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▲▼台北松山驚傳雙屍案！20多歲男女疑上吊身亡　陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北松山驚傳雙屍案！東吳大學兩名男女上吊、窒息陳屍陽台。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市松山區民權東路8日深夜驚傳私立東吳大學兩名學生在租屋處上吊自殺，轄區警方獲報後通知北市消防局派遣救護人員到場搶救；但林姓女學生在陽台上吊、蘇姓男學生則倒臥陽台頸部有勒痕均死亡多時，警方封鎖現場採證，發現屋內有抗憂鬱症藥物，兩人陳屍租屋處陽台警方相當重視，目前已通知東吳大學教官、以及約詢死者親屬釐清死因。

▲▼台北松山驚傳雙屍案！20多歲男女疑上吊身亡　陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北松山驚傳雙屍案！東吳大學兩名男女上吊、窒息陳屍陽台。（圖／記者黃彥傑攝）

轄區松山警方指出，民權東路3段一處大樓6樓晚間21點發生一起雙屍命案，陳屍屋內陽台的林姓女子（21歲）蘇姓男子（21歲）都是私立東吳大學學生，女學生在陽台處上吊身亡、男學生則倒臥在旁均死亡多時身體僵硬。

兩名學生目前都是東吳大學在校學生，而且都是該校愛樂社社團成員，其中蘇姓男子在2018年和其他愛樂社兩名社員共組地下樂團，並擔任樂團主唱，並曾獲邀到台中某大學表演開演唱會，蘇男並常透過YouTube、Soundcloud上傳自己創作的電子樂曲，希望能打響樂團知名度。

而林姓女子也是愛樂社成員，平常經常幫蘇男樂團表演時拍活動照片，警方證實死亡兩人是男女朋友，但因為屋內的抗憂鬱症藥物尚不能確定是男方或女子所擁有，加上兩人並未留下遺書，警方目前約談校方人員和死者家屬，希望能釐清兩人確切死因，至於蘇男為何頸部有勒痕且倒臥陽台，且女方上吊疑點稍晚警方對此進行調查。

兩人陳屍的陽台有兩組繩圈，警方目前判定是林女發現蘇男上吊身亡後，哀傷把蘇身體放下後再上吊自殺，，加上經警方調查兩人都有憂鬱症病史，警方將調閱大樓、電梯監視器，目前已釐清蘇男先返家上吊自殺，林女發現屍體後接著上吊，過程間可能將男有屍身放下，因此已排除加工自殺的可能性。

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